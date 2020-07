Rosen-Methode soll die Seele über den Körper erreichen

Mithilfe von Berührungen sollen Verspannungen gelöst werden. Barbara Ludwig bietet die Rosen-Methode in Hemer an.

Hemer/Menden. Barbara Ludwig bietet am Haus am Bemberg eine besondere Körperbehandlung an. Mendenerin ist im letzten Stadium der Ausbildung.

Barbara Ludwig holt die Rosen-Methode nach Hemer und Menden. Die besondere Art der Körperbehandlung soll für ein Wohlgefühl sorgen. Mithilfe der Rosen-Methode sollen sich Menschen wohler fühlen. Dabei wendet die Mendenerin Barbara Ludwig jedoch nicht, wie zu Beginn vermutet, Rosenblätter an. Denn mit der bunten Blume hat die Methode nur relativ wenig zu tun. „Eigentlich gar nichts“, erklärt Barbara Ludwig. Stattdessen soll mithilfe von Berührungen die Seele erreicht werden.

In einer Lebenskrise auf die Methode gestoßen

Vor rund zehn Jahren ist die 56-Jährige das erste Mal mit der Rosen-Methode in Kontakt gekommen. „Damals hatte ich eine Art Lebenskrise“, sagt sie offen. Sie ging zu einer Psycho-Kinesiologin, die ihr wiederum die Rosentherapie empfahl. „Ich war direkt begeistert“, sagt Barbara Ludwig. 2011 entschied sie sich dazu, eine Ausbildung zur Rosen-Methoden-Praktizierenden zu machen. Barbara Ludwig befindet sich nun im letzten Stadium ihrer Ausbildung. „Fünf Jahre dauert es mindestens, bis man fertig ist“, erklärt sie. Meist jedoch länger, aufgrund von privaten Angelegenheiten, Familie oder Beruf.

„Das ist aber gleichzeitig wieder das Schöne, dass man zeitlich nicht gebunden ist“, sagt sie. Mit Menschen zusammenarbeiten war schon immer Barbara Ludwigs Traum. „Ich wollte damals eigentlich immer etwas in Richtung Physiotherapie machen.“ Doch wie so oft, kam es auch bei der Mendenerin anders. Sie wurde technische Zeichnerin. „Das hatte eigentlich nichts mit dem zu tun, was ich machen wollte“, sagt sie und lacht.

Umso mehr freut sie sich, dass sie nun etwas machen kann, wofür sie eine absolute Leidenschaft verspürt. Körper, Geist und Seele zusammenführen – das ist das Ziel der Sitzung. Die Rosen-Methode umfasst eine Massage und zählt daher zu den Körper-Behandlungen. Aufgrund der Corona-Krise darf Barbara Ludwig daher erst wieder seit Mitte Mai arbeiten.

Die Rosen-Methode ist eine sanfte Behandlung körperlicher Verspannungen, die das Wohlbefinden im Leben verbessern kann, erklärt Barbara Ludwig. Die Methode sei mittlerweile auf der ganzen Welt verbreitet. Die 56-Jährige möchte sie auch in Hemer bekannt machen. Die Methode ist nach ihrer Begründerin Marion Rosen benannt.

Befreiung des Körpers von Muskelverspannungen

Die Physiotherapeutin, die auch mit Psychologen zusammen arbeitete, habe erkannt, dass chronische, schmerzhafte Muskelverspannungen, Atmung und verborgene oder verdrängte Gefühle miteinander im Zusammenhang stehen, so Ludwig.

Die sogenannten Rosen-Methode-Praktizierenden arbeiten mit den Händen an verspannten Stellen auf der Haut. Eine Behandlung sei aber auch durch die Kleidung möglich. „Die Berührung ist sanft und respektvoll, manchmal auch kraftvoll, wie es die Verspannung benötigt.“ In dieser vertrauensvollen Atmosphäre von Akzeptanz, Sicherheit und Geborgenheit sei tiefe Entspannung und Selbstannahme möglich. „Die Atmung wird freier, Muskeln können loslassen, Selbstheilungskräfte können wirken“, erklärt die Mendenerin. In dem entspannten Zustand soll der Klient Zugang zu sich selbst erlangen. Manchmal tauchten Bilder oder Worte auf, ein Bewegungsimpuls, ein Lachen oder eine Träne. Das Ziel der Rosen-Methode ist die Befreiung und Lösung von Muskelverspannungen und Co.

Die Rosen-Methode kann laut Barbara Ludwig geeignet sein für Menschen mit chronischen Schmerzen und Verspannungen, die ärztlich abgeklärt sind. Ebenso für Menschen in Stress- und Belastungssituationen, mit psychosomatischen Beschwerden oder nach traumatischen, belastenden Erfahrungen. Die Methode richte sich auch an Menschen, die auf der Suche nach Veränderung oder Entfaltungsmöglichkeiten sind, oder die sich selbst, begleitend zur Psychotherapie, besser kennen lernen wollen. In Hemer bietet Barbara Ludwig die Rosen-Methode im Haus am Bemberg an der Bembergstraße an. Anmeldungen sind über 0151/75017554 möglich. Die knapp einstündige Sitzung kostet zwischen 40 und 60 Euro. Die 56-Jährige betont, dass die Rosen-Methode keinen Arztbesuch ersetzt und sie der Schweigepflicht unterliegt.