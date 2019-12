Ihmert. Stefan Keim gastiert als Weihnachtsmann beim Bürgertreff. Kulturreihe wird fortgesetzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Satirischer Blick aufs Weihnachtsfest

Zum zweiten Mal gastierte die literarische Gesellschaft zur Förderung der Kaffeehauskultur am Freitagabend mit ihrer Melange im Ihmerter Bürgertreff Berkenhoff. Und so kurz vor dem Fest der Fest musste es natürlich ein weihnachtliches Programm sein. Mit „Haben Sie’s heilig?“ von Stefan Keim erwartete die Besucher ein satirisches Weihnachtsprogramm.

Konsumwahn und Vorweihnachtshektik waren mitunter ein Thema in Keims Programm, das sich dem besinnlichen Fest mit einem Augenzwinkern widmete. In humorvollen Szenen, Liedern aber auch Gedichten nahm der gebürtige Hagener die Auswüchse der Vorweihnachtszeit aufs Korn. Menschliche Schwächen aber auch aktuelles politisches und wirtschaftliches Geschehen wurden ebenso thematisiert.

Ein Geschenk für den teuflischen Gefährten

Im Nikolausmantel betrat Keim den Bürgertreff und nahm dann in der Menge Platz, um sich mit diesem beispielsweise über die GEW, die Gewerkschaft für Engel und Weihnachtsmänner und über Überstunden als Weihnachtsmann zu unterhalten. Was dann kam, war pointenreich und versprach vor dem besinnlichen Fest einen Angriff auf die Lachmuskeln. Keim nahm seine Zuhörer mit auf eine kleine Reise durch weihnachtliche Themen. Wie schneiden Ochs und Esel aus deutschen Landen im globalisierten Krippentierwettbewerb ab? Oder was schenkt man einem Teufel zu Weihnachten? Diese Frage beschäftigt Goethes Faust in Stefan Keims Umdichtung des großen Klassikers. Schließlich möchte man ja doch auch den teuflischen Gefährten eine Freude machen.

Gekonnt kombinierte der Autor, Journalist, Moderator und Schauspieler Stefan Keim in seinem Programm gesammelte Weihnachtswerke und teils bekannte Weihnachtsmelodien mit ungewohnten Texten und griff dabei immer wieder in die Tasten seines Keyboards. Den Besuchern gefiel es sichtlich.

Die Melange-Reihe im Ihmerter Bürgertreff soll auch im kommenden Jahr fortgeführt werden. Drei Mal im Jahr wird die Kulturveranstaltung in Hemers Süden gastieren. Geschäftsführer Dr. Thomas Eicher freut sich schon jetzt gemeinsam mit Alexander Tüshaus, Vorsitzender von „Wir in Ihmert“, den nächsten Melange-Abend anzukündigen. Am 21. März wird ab 19 Uhr Kriszti Kiss mit „Dass ich nicht lache! – Satiren, Szenen und Sketchen von Ephraim Kishon“ zu Gast sein. Eintrittskarten zum Preis von 14 Euro gibt es im Ihmerter Dorfladen.

Und auch im Café Sona geht die Melange-Reihe 2020 in die nächste Runde. Dort findet die nächste Veranstaltung am 22. Januar um 19 Uhr statt. Dann gastiert Sabine Paas mit „Spätere Scheidung nicht ausgeschlossen. Heitere Szenen (mehr als) einer Ehe“ in dem Café.