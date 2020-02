Hemer. Der Imkerverein bietet einen Kurs für angehende Imker an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnupperkurs für angehende Imker

Die Diskussion um das Insektensterben hat die Aufmerksamkeit auf die Bienen und die Imkerei gelenkt – und so auch viele Hemeraner auf die Idee gebracht, aktiv etwas zum Erhalt der Honigbienen zu tun. Da das Vorhaben, sich an der Imkerei zu beteiligen oder Bienenvölker im eigenen Garten zu halten, nicht nur mit viel Freude, sondern auch Fachwissen über beispielsweise die Rahmenbedingungen oder rechtliche Vorgaben erfordert, bietet der Imkerverein Hemer jetzt bereits im dritten Folgejahr einen zweitägigen Schnupperkurs an. „Sich im Baumarkt einen Beutenbausatz zu besorgen, Bienen im Internet zu bestellen und die Bienenhaltung über Youtube zu begleiten, führt fast in allen Fällen zu Frust und Misserfolg“, heißt es in der Ankündigung des Imkervereins. Der Kurs soll bei der Entscheidungsfindung helfen.

Da die Gruppengröße auf maximal 15 Teilnehmer beschränkt ist, ist der Schnupperkurs erfahrungsgemäß schnell ausgebucht. Die Termine sind jeweils samstags von 10 bis 16 Uhr. Der erste Termin findet am 25. April im Iserlohner Barendorf statt, der zweite am 18. Juli im Lehrbienenstand im Sauerlandpark. Anmeldungen sind beim Vorsitzenden des Vereins unter 0151/50991238 oder 0176/6483208 möglich, sowie per Mail an opitzanma@gmx.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro und beinhaltet die Verpflegung sowie ein Skript.