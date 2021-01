Schöne Erinnerungen an Feiern im Waldhaus Riemke

Das Waldhaus Riemke war Ferienheim, Pension und Festsaal, jetzt wird es ein privates Wohnhaus.

Riemke. Alles, was Margret Schulte-Riemke vom ehemaligen Waldhaus geblieben ist, sind ein großes Foto, was nun ihren Privatflur ziert, und viele besondere Erinnerungen. Nach 30 Jahren im Familienbesitz hat das Waldhaus Schulte-Riemke den Besitzer gewechselt und wird fortan privat und nicht mehr gewerblich als Pension und Festsaal genutzt.

Viele schöne Feiern und Feste konnten Familie Schulte-Riemke und das Personal mit den Gästen erleben. Lange Jahre war das idyllisch gelegene Fachwerkhaus oberhalb des Riemker Schlammteichs ein Anlaufpunkt für Feiern, Tagungen und Übernachtungen.

Das Waldhaus ist im 18. Jahrhundert gebaut worden, 1954 erfolgte ein Anbau. Nachdem das Gebäude zunächst ein Wohnhaus war, betrieben die Düsseldorfer Stadtwerke dort bis zum Jahresbeginn 1990 ein Ferienheim. Es gab 16 Betten, und die Familien von Beschäftigten der Düsseldorfer Stadtwerke blieben zumeist zwei Wochen zur Erholung.

Nachdem die Düsseldorfer Stadtwerke das Erholungsheim aufgaben, erhielt Familie Schulte-Riemke, die ringsherum schon einiges an Ländereien besaß, ein Kaufangebot. Gesagt, getan. „Dann stand ich da mit dem Waldhaus“, erinnert sich Margret Schulte-Riemke.

In der Anfangszeit stellte Familie Schulte-Riemke das Waldhaus zwei bis drei Jahre lang der Stadt für Aus- und Übersiedler zur Verfügung, bevor das Gebäude dann seine eigentliche Nutzung fand. Und diese wurde über die Stadtgrenze hinaus geschätzt. Zahlreiche Hochzeiten, Taufen, Jubiläen, Geburtstage und Feiern wurden im Waldhaus Schulte-Riemke ausgerichtet. Für Vereine wie den SGV wurde es zum traditionellen Ausflugsziel.

„Einige sind enttäuscht, dass es das Waldhaus nicht mehr gibt“, resümiert Margret Schulte-Riemke. Die Gesellschaftsräume für 20 bis 70 Personen waren sehr beliebt. Hinzu kam die gute Küche, die Margret Schulte-Riemke und ihr Team anboten. Gekocht wurde auf dem Hof der Familie in der Dorfmitte, und dann wurde das Essen in Kupferrechauds ins Waldhaus gebracht, weil vor Ort die Küche zu klein zum Kochen war. Aber sie eignete sich hervorragend für den Aufbau des Buffets.

Aber nicht nur bei Feiernden war das Waldhaus beliebt. Die Pension nutzten neben Rentner-Ehepaaren, die zum Wandern ins Sauerland kamen, auch Monteure zum Übernachten. Einzel- und Doppelzimmer gehörten zum Angebot.

Warum hört man auf, wenn das Geschäft so floriert? Dafür gibt es für die Riemkerin gleich mehrere Gründe. Einerseits sind die neuen Brandschutzauflagen für das historische Gebäude ein Grund, andererseits wird man schließlich auch nicht jünger und sollte vielleicht genau dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Natürlich gibt die 74-Jährige zu, dass es ihr schwergefallen ist, das Waldhaus abzugeben.

Zu viele Erinnerung hängen einfach an den vergangenen 30 Jahren. Zahlreiche Anekdoten gibt es. Gerade „Stalingrad“ – so hieß die Sitzecke gegenüber der Theke – war für manche Geschichte gut. „Fast jede Fete endete dort, teilweise saßen sie bis morgens um 5 Uhr noch dort“, erinnert sich die ehemalige Eigentümerin. Auch wenn die kleine Sitzecke nur minimalen Platz bot, es wurde zusammengerückt und schnell fand dort auch mal über zehn Personen Platz.

Das alles ist aber nun Geschichte. Die Familie trommelte seinerzeit 25 Personen zum Ausräumen zusammen. Nachdem das Gebäude leer geräumt war, begann der neue Eigentümer mit der Verwirklichung seiner Pläne. Leider musste auch die Kastanie vor dem Waldhaus weichen. Diese ragte auf das Dach, ein Stutzen des Baumes kam nicht infrage, da der ganze Baum gelitten hätte und nach und nach eingegangen wäre. Wenn Wanderer nun am Waldhaus vorbeikommen, fallen ihnen sofort die äußerlichen Veränderungen auf. Auch wenn es das Waldhaus in der Form und Gestalt nicht mehr gibt, nicht nur in den Herzen der Familie Schulte-Riemke lebt es in der Erinnerung weiter.

Allen Gästen und Freunden sagt Margret Schulte-Riemke auch im Nachhinein ein herzliches Dankeschön, denn nur mit ihnen sei es im Waldhaus gemütlich und schön gewesen. Der Partyservice wird aber weiterhin betrieben.