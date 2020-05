Hemer. Der Sauerlandpark Hemer ergänzt sein Autokino-Programm in der kommenden Woche um zwei Veranstaltungen. Am Montag, 25. Mai zeigt der Park um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) den Film „The Rocky Horror Picture Show“. Am 26. Mai läuft um 19.30 Uhr „Dirty Dancing“. Karten gibt es ab sofort online über die Homepage des Sauerlandparks Hemer. Mittlerweile hat der Sauerlandpark weit mehr als 3400 Tickets für sein Autokino verkauft. Es läuft mindestens bis zum 31. Mai.