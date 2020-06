Schüler und Lehrer aus Quarantäne entlassen

Hemer. 74 Schüler und Lehrer sind am Freitag aus der Quarantäne entlassen worden. In Hemer befinden sich laut Kreis fünf Infizierte.

Die 74 Schüler und Lehrer der Hans-Prinzhorn-Realschule und des Woeste-Gymnasiums, die in Kontakt mit zwei infizierten Schülern standen, wurden laut Kreisgesundheitsamt negativ auf Corona getestet. Sie konnten somit am Freitag aus der Quarantäne entlassen werden. Insgesamt befinden sich fünf Infizierte und drei Kontaktpersonen in Hemer sowie 54 Genesene. Ein 93-Jähriger ist im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.