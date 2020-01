Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwierige Anfahrt für die Feuerwehr

Ihmert. Zu einem Zimmerbrand rückte die Feuerwehr am Sonntag um 14 Uhr nach Ihmert aus. In einer Küche an der von-Wrede-Straße entfachte in der Nähe des Herdes ein Feuer, was vor dem Eintreffen der Wehr gelöscht wurde. Die Blauröcke übernahmen die Lüftungsarbeiten und kritisieren, dass die Anfahrt durch falsch parkende Autos überaus schwierig war.