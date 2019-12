Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seniorin Geld aus der Jacke gestohlen

Hemer. Einer 72-jährigen Hemeranerin wurde am Montag gegen 15 Uhr Geld aus der Jackentasche gestohlen, das sie gerade an der Sparkassen-Hauptstelle aus dem Geldautomaten gezogen hatte. Nur vier Meter vom Geldautomaten entfernt stellte sie fest, dass nur noch ihre EC-Karte in der Tasche steckte. Die Polizei in Hemer bittet um Hinweise, 02372/90990.