Sieben Millionen Euro Soforthilfe für Hemer

Hemer. Das Bundesprogramm hat vielen Unternehmen geholfen. Nun können Überbrückungshilfen beantragt werden.

Die Soforthilfen von Land und Bund sind auch für viele Hemeraner Betriebe und Solo-Selbstständige ein Segen gewesen. Nach dem Auslaufen des Programms sollten die Empfänger zuerst nachweisen, dass der Bedarf der Fördersumme entspricht. Die überschüssigen Gelder müssten sie zurückzahlen. Deswegen ist es für die Antragsteller in Hemer eine gute Nachricht, dass das Land das Rückmeldeverfahren erst einmal angehalten hat. Soforthilfe beantragt haben laut einer Studie der Bezirksregierung 667 Betriebe und Solo-Selbstständige in Hemer. Weiterhin können nun die Überbrückungshilfen beantragt werden.

Die Anträge auf Soforthilfe kommen aus verschiedenen Bereichen. Mit 182 bewilligten Anträgen stammt der größte Teil aus dem Bereich der „sonstigen Dienstleistungen“. Damit ist, so Christoph Söbbeler, Pressesprecher der Bezirksregierung Arnsberg, ein Potpourri aus verschiedenen Dienstleistungen gemeint. „Das reicht vom Übersetzer bis hin zum Massagetherapeut“, erklärt Söbbeler den in der Studie verwendeten Begriff.

Viertgrößte Fördersumme im Märkischen Kreis

Der mit 144 Anträgen zweitgrößte Punkt fällt auf das sogenannte „verarbeitende Gewerbe“ zurück, also alle Betriebe, die etwas herstellen oder verarbeiten. Auch viele Handwerksbetriebe fallen darunter. Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen machen mit 125 Anträgen den drittgrößten Bereich aus. Ebenfalls Soforthilfe beantragt haben Unternehmen im großen Kfz-Bereich. Laut der Studie der Bezirksregierung fallen 100 Anträge auf den Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz.

Hemer ist der Bevölkerung nach die viertgrößte Stadt im Märkischen Kreis. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass die Unternehmen der Felsenmeerstadt zusammengefasst die viertgrößte Summe an Fördergeldern im Kreis beantragt haben. Bis zum Stichtag der Studie zum 2. Juni wurden 7,025 Millionen Euro Soforthilfen bewilligt. Eine größere Summe haben zusammengefasst die Firmen in Iserlohn (21,459 Millionen), Lüdenscheid (16,626 Millionen) und Menden (10,805 Millionen) erhalten. Betrachtet man die genehmigten Anträge je 1000 Einwohner einer Kommune, liegt Hemer mit 19,6 bewilligten Anträgen im oberen Mittelfeld der Städte im Regierungsbezirk Arnsberg. Der mit Abstand höchste Wert wird laut der Studie in Winterberg mit 37,5 genehmigten Anträgen pro 1000 Einwohnern realisiert. Danach folgt Möhnesee mit einem Wert von 28 und Halver mit einem Wert von 26. Den niedrigsten Wert in dieser Rangordnung belegt Nachrodt-Wiblingwerde mit 13,7 genehmigten Anträgen pro 1000 Einwohnern.

„Der Effekt der Soforthilfen war sehr positiv“, sagt Felix Mohri, der als Wirtschaftsförderer der Stadt mit vielen Unternehmen in Kontakt steht und den Firmen bei der Bearbeitung der Anträge geholfen hat. In seiner Rolle bei der Wirtschaftsförderung war er auch eine Schnittstelle für die Unternehmen zum Kreis oder zum Land.

Stadt will bei neuem Förderprogramm helfen

Nun hat der Bund weitere Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen in Aussicht gestellt. Wie die Stadt mitteilt, will sie den Unternehmen wie auch bei den Soforthilfen bei der Beantragung helfen. Unternehmen können sich bei der Wirtschaftsförderung der Stadt melden.

Die Überbrückungshilfe wird für die Monate Juni bis August gewährt. Diese gilt branchenübergreifend, wobei den Besonderheiten der besonders betroffenen Branchen wie Hotel- und Gaststättengewerbe, Caterer, Kneipen, Clubs und Bars, als Sozialunternehmen geführte Übernachtungsstätten wie Jugendherbergen, Schullandheime, Träger von Jugendeinrichtungen des internationalen Jugendaustauschs, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Reisebüros, Profisportvereinen der unteren Ligen, Schaustellern, Unternehmen der Veranstaltungslogistik sowie Unternehmen im Bereich um Messeveranstaltungen angemessen Rechnung zu tragen ist.

Antragsberechtigt sind laut Stadt Unternehmen, deren Umsätze corona-bedingt in April und Mai 2020 um mindestens 60 Prozent gegenüber April und Mai 2019 rückgängig gewesen sind und deren Umsatzrückgänge in den Monaten Juni bis August 2020 um mindestens 50 Prozent fortdauern. Dann können die Unternehmen ihre fixen Betriebskosten ersetzt bekommen.

Wie viel zu erhalten ist, hängt vom Umsatzverlust ab. Bei mehr als 70 Prozent Umsatzverlust werden 80 Prozent der Fixkosten ersetzt. Bei 50 bis 70 Prozent Ausfall wird die Hälfte ersetzt, bei 40 bis 50 Prozent Umsatzausfall werden 40 Prozent der Betriebskosten übernommen. Die Förderung ist auf maximal 3000 Euro pro Monat für Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten, 5000 Euro bis zehn Beschäftigte und 50.000 Euro pro Monat für größere Betriebe gedeckelt. Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 150.000 Euro für drei Monate.

Bei Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9000 Euro, bei Unternehmen bis zehn Beschäftigten 15.000 Euro nur in begründeten Ausnahmefällen übersteigen. Geltend gemachte Umsatzrückgänge und fixe Betriebskosten sind durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer in geeigneter Weise zu prüfen und zu bestätigen. Überzahlungen sind zu erstatten.

Frist für die Anträge endet am 31. August

Anders als bei der Soforthilfe können die Überbrückungshilfen nur Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer beantragen. Dafür müssen sie sich auf dem bundesweiten Onlineportal (https://www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe) registrieren und können ab sofort die Anträge stellen. Die Kosten für die Steuerberater können als Betriebskosten angegeben werden.

Die Antragsfristen enden jeweils spätestens am 31. August und die Auszahlungsfristen am 30. November. Während der Bund die Überbrückungshilfen ausschließlich für Betriebskosten vorgesehen hat, erlaubt die Landesregierung auch, daraus den Lebensunterhalt zu bestreiten. NRW gewährt den Betroffenen dafür 1000 Euro im Monat zusätzlich und stellt für die „Überbrückungshilfe Plus“ 300 Millionen Euro bereit. Auch die „Überbrückungshilfe Plus“ muss durch die Steuerberater über das bundesweite Portal beantragt werden.

Weitere Informationen gibt es bei Felix Mohri unter 02372/551-236 oder f.mohri@hemer.de.