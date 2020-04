Sirenenalarm für zwei Löschzüge

Die Feuerwehr musste einen Waldbrand in der Becke löschen

Becke. 50 Einsatzkräfte löschten am Donnerstagabend einen schwer zugänglichen Waldbrand in der Becke.

Ein Waldbrand in der Becke hat die Hemeraner Feuerwehr am Donnerstagabend auf Trab gehalten. Kurz vor 19 Uhr waren die ersten Notrufe auf der Feuerwache eingegangen. Zeugen hatten in dem Waldgebiet zwischen Kapellenweg und ehemaligem Standortübungsplatz Rauch aufsteigen sehen. Auch von der Bundesstraße 7 aus war die Rauchsäule zu erkennen.

Schwierig gestaltete sich für die Feuerwehr allerdings die genaue Lokalisierung. Neben der Hauptwache wurde der Löschzug Nord alarmiert. Vom Kapellenweg und vom Urberg aus versuchte die Feuerwehr über Feldwege und über Ackerflächen möglichst nah an den Brandherd heranzukommen.

Rohrleitungen bisHückings Hof verlegt

Waldbrand Becket

Vom Waldrand aus mussten über 200 Meter Löschschläuche bis zum Tanklöschfahrzeug verlegt werden. Wegen der schwierigen Wasserbeschaffung alarmierte die Feuerwehr den Löschzug Mitte und die Tanklöschfahrzeuge aus Ihmert und Deilinghofen nach. Für die Wasserversorgung der Löschfahrzeuge wurde eine rund 500 Meter lange Rohrleitung mit mehreren Pumpen bis zum Hydranten auf Hückings Hof verlegt. So konnte der Waldbrand auf rund 100 Quadratmeter eingedämmt werden. 50 Feuerwehrleute waren bis 21 Uhr im Löscheinsatz.

In Anbetracht der Trockenheit warnt die Feuerwehr vor der akuten Waldbrandgefahr. Seit Wochen hat es nicht nennenswert geregnet. Der Waldboden und das Unterholz sind knochentrocken.