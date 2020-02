Sommerferien in der Natur verbringen

Hemer. Mit sechs Wochen am bewährten Naturstandort auf der Naturparkanlage Ispei im Stephanopeler Tal bietet das Jugendamt der Stadt Hemer erneut eine Ferienbetreuung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Bei den „Ferien in Hemer 2020“ haben die Eltern die Möglichkeit einzelne oder auch mehrere Wochen zu buchen.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt bei Buchung von drei Wochen 180 Euro, bei Buchung einzelner Wochen 70 Euro pro Woche. In der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr werden die Kinder bei Kreativ- und Spielangeboten betreut. Im Teilnehmerbeitrag sind die Betreuung und Anleitung der Kinder durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bereitstellung aller erforderlichen Materialien sowie ein tägliches warmes und gesundes Mittagessen und ausreichend Getränke inkludiert.

Anmeldung startetam 11. März

Interessierte Eltern können ihr Kind persönlich am Mittwoch, 11. März, ab 16 Uhr beim Team der Kinder- und Jugendförderung, Annemarie Simon, Hanna Rupprecht und Claudia Grau im Jugendzentrum (UG) im Jugend- und Kulturzentrum am Park (JuK), Parkstraße 3, anmelden. Vor Ort werden Wartenummern ausgegeben. Auch nach diesem Termin ist eine Anmeldung telefonisch oder per Mail möglich. Unbedingt zur Anmeldung mitzubringen ist eine Anzahlung von 20 Euro je gebuchter Woche sowie ein schriftlicher Nachweis der Berufstätigkeit beider Eltern, der dem Anmeldeformular beigelegt wird. Der Restbetrag wird spätestens am 31. Mai fällig. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch der kostenfreie Rücktritt möglich, die Anzahlung wird in diesem Fall erstattet. Bei einer Absage zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Erstattung des Teilnehmerbeitrages nicht mehr möglich. Da die Ferienfreizeit vorrangig als Betreuungsmaßnahme für Hemeraner Kinder berufstätiger Eltern gedacht ist, ist die Zusage für Eltern ohne Betreuungsbedarf erst ab dem 1. April möglich. Weitere Informationen sind bei Claudia Grau unter 02372/551269 oder per Mail an c.grau@hemer.de erhältlich.