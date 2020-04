Sparkassen in den Ortsteilen öffnen wieder

Hemer. Besuch ist aber nur nach einer Terminvereinbarung möglich.

Fast ausschließlich telefonisch fand der Kundenkontakt mit der Sparkasse in den Stadtteilen seit dem 25. März statt. Der Publikumsverkehr beschränkte sich seitdem auf die Hauptstelle in der Stadtmitte. Ab dieser Woche bietet die Sparkasse nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung auch wieder täglich persönliche Beratungen in den Filialen in den Stadtteilen an. Die Öffnung erfolgt unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen, die sich in den vergangenen Wochen bereits an den Hauptstellen bewährt haben.

Mit den gewerblichen Kunden im Gespräch

Das SB-Center ist weiterhin unverändert geöffnet. „Durch die vorübergehende Schließung in den letzten Wochen konnten wir unsere Kräfte bündeln, um den Ansturm auf die Soforthilfen für Unternehmen und Solo-Selbständige zu bewältigen. Mein Dank gilt hier insbesondere unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihren Einsatz in dieser Krisenzeit.“, sagt Dietmar Tacke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Märkisches Sauerland.

Die Sparkassen haben in den vergangenen Wochen insbesondere ihren gewerblichen Kunden unter die Arme gegriffen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dies geschah laut Sparkassse auch, bevor die beschlossenen Hilfen abrufbar waren.