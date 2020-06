Sprach-Café der VHS für Anfänger

Hemer. Ein Sprach-Café für Anfänger und Fortgeschrittene bietet die VHS an. Oft kommt das Sprechen zu kurz, dabei ist es die beste Methode, um eine Sprache zu lernen. Spanischlernende sind daher herzlich in den VHS-Kurs eingeladen, um Gespräche über interessante Themen zu führen. Der Kurs findet am 13., 15. und 17. Juli jeweils von 11 bis 12.30 Uhr in den Räumen am Sauerlandpark statt. Anmeldungen sind unter der Kursnummer 202-7410 unter 02373-94713-0 oder im Netz unter www.vhs-mhb.de möglich.