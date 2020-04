Stadtchorverband plant Herbstkonzert

Hemer. Vor der Krise besprachen die Hemeraner Chöre die Termine 2020.

Noch vor der Kontaktsperre in der Corona-Krise haben sich die Vertreter des Stadtchorverbands zur Jahresplanung getroffen. Die gemeinsamen Veranstaltungen sind erst für die zweite Jahreshälfte geplant, in der Hoffnung, dass dann das Vereinsleben wieder läuft. Aktuell sind sieben Chöre im Stadtchorverband Hemer aktiv.

100 Jahre Apricker Chor und10 Jahre Sauerlandchor

Folgende Stadtchorverband-Termine wurden für 2020 angegeben: 9. August 100 Jahre Männerchor Apricke um 14 Uhr im Vereinsheim Apricke, 4. Oktober Herbstkonzert des Stadtchorverbandes in der Christuskirche Sundwig, 25. Oktober 10 Jahre Sauerlandchor Hemer mit Konzert in der Christuskirche.

Für das Jahr 2020 wurde einstimmig ein Herbstkonzert beschlossen, das am Sonntag, 4. Oktober , in der Christuskirche in Sundwig stattfinden soll. Folgende Chöre nehmen daran teil: Oesetaler Frauenchor, MGV Oese, Frauenchor Niegedacht Westig (mit singenden Überraschungsgästen) und Gemischter Chor Euterpe Bredenbruch sowie ein weiteres musikalisches Highlight, das noch nicht verraten wird.