Startschuss für Investitionen in Höhe von 17,2 Millionen

Hemer. Der Kreis hat den Haushalt der Stadt Hemer für das Jahr 2020 freigegeben. Die Mitteilung aus Lüdenscheid erfreut Kämmerer Sven Frohwein: „Die Entscheidung der Kommunalaufsicht war zwar zu erwarten, doch bedeutet die Nachricht im Rathaus auch immer den Beginn für die Umsetzung wichtiger Investivmaßnahmen. Allein in diesem Jahr sind schließlich Investitionen in Höhe von 17,2 Millionen Euro geplant. Möglich geworden ist dies durch die konstruktive Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplangespräche, in denen jede Position auf Notwendigkeit und Umsetzbarkeit genau überprüft wurde.“ Bürgermeister Heilmann sagte: „Die Verwaltung kann jetzt ganz konkret in die Realisierung von Personalmaßnahmen sowie Straßen- und Gebäudeerhaltung einsteigen.“