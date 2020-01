Stolzes Sammelergebnis für die Sternsinger

Die Sternsinger können stolz auf ihr Sammelergebnis sein. Mit über 22.500 Euro konnte die Vorjahreszahl erneut übertroffen werden. Die Summe wird noch steigen, denn das Münzgeld von St. Marien und Christkönig muss noch eingezahlt und verbucht werden. Die Sternsinger danken allen Spendern ganz herzlich.

Die Sternsingeraktion fand in diesem Jahr an zwei Wochenenden statt. In St. Peter und Paul, St. Bonifatius und St. Petrus Canisius waren die kleinen Könige bereits am ersten Januar-Wochenende unterwegs (wir berichteten). Die Pfarrgemeinden St. Marien und Christkönig zogen es vor, die Kinder nach den Ferien auszusenden, um eine größere Resonanz zu erzielen. So waren die Heiligen Drei Könige dort am Samstag und Sonntag unterwegs.

Ein ökumenischerAussendegottesdienst

In Ihmert und Bredenbruch wurde mit 36 Sternsingern die größte Gruppe ausgesendet. Foto: Privat / IKZ Hemer

In St. Marien wird Ökumene ganz besonders gelebt. So hatte die evangelische Pastorin Gaby Bach am Sonntagmorgen den Aussendegottesdienst gestaltet und die Sternsinger mit dem Segen als junge Friedensbotschafter auf ihre Friedensmission geschickt. Insgesamt haben in St. Marien 36 Kinder und Jugendliche und 15 Betreuer dem sehr kalten Wind getrotzt und konnten an fast allen Haustüren sammeln und ihren Segensspruch anbringen.

„Am Ende des Tages waren alle zufrieden und glücklich, nicht nur über das Sammelergebnis, sondern auch über die gezeigte Solidarität und das entstandene Gemeinschaftsgefühl und weil wieder einmal mit vereinten Kräften diese großartige Hilfsaktion, wo Kinder Kindern in Not helfen, erfolgreich verlaufen ist“, zieht Gisela Schotte für St. Marien Bilanz. Die Kinder und Jugendlichen zeigten sich auch begeistert, dass so viel Süßes und manchmal auch etwas Geld für sie selbst dabei abfällt. Wobei einige Kinder das Geld wiederum in ihre Sammelbüchsen steckten und spendeten.

Auch in der Gemeinde Christkönig ist man glücklich, dass 28 Kinder und Jugendliche und eine entsprechende Anzahl an Betreuern am Start waren. Nach dem Aussendungsgottesdienst in der Pfarrkirche stärkten sich die Kinder und Betreuer zunächst im Pfarrheim für ihren langen Zug durch die Gemeinde. In der Stadtmitte wurden die Menschen besucht, die sich vorher in eine Besucherliste eingetragen hatten.

Die Gemeinden möchten sich für jegliche Unterstützung bedanken, bei den Spendern, bei den Helfern und ausdrücklich bei allen Eltern, die diese Aktion unterstützen. Dass der Sammelerlös aus allen Gemeinden über den Dachverband Kindermissionswerk wieder dem Kinderdorf von Pater Beda in Simoes Filho in Brasilien zukommt, wurde bereits berichtet.