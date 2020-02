Tauferinnerung inder Ihmerter Kirche

Ihmert. „Gottes Liebe ist wie die Sonne“, unter dieser Überschrift lädt die Kirchengemeinde Ihmert Klein und Groß ein, sich an die eigene Taufe zu erinnern und dieses Ereignis miteinander zu feiern. Los geht es am Sonntag, 23. Februar, um 10.15 Uhr in der Ev. Kirche in Ihmert. „Schön ist, wenn alle, die eine Taufkerze haben, diese mitbringen, damit wir sie gemeinsam in Erinnerung an die eigene Taufe entzünden können“, schreibt Pfarrerin Gaby Bach. Außerdem wird am Sonntagmorgen ein Kind getauft.