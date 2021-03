Corona Testzentrum wird auch an den Feiertagen geöffnet

Hemer. Das Schnelltest-Zentrum am Sauerlandpark erlebt vor Ostern einen Ansturm, weil viele Bürger sich durch einen Antigen-Test mehr Sicherheit für die Feiertage erhoffen. Erstmalig ist ein Tag ausgebucht: der Karsamstag. Auch Gründonnerstag gab es gestern nur noch wenige Resttermine. Daher wird das Schnelltest-Zentrum des DRK auch an Karfreitag und an beiden Ostertagen öffnen. Die entsprechenden Termine sind bereits online zu reservieren.

Das Corona-Testangebot richtet sich an Personen ab sechs Jahren, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Beschränkung auf den Märkischen Kreis gilt nicht mehr.