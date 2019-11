Hemer. Gut besucht war die Austellung verbunden mit einer Lesung des Kunstvereins Hemer in den Räumen am Sauerlandpark.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tolles Ambiente für ein Kulturerlebnis

Der Flur ist durch LED-Kerzen, Lampen und Laternen in ein angenehmes Licht gehüllt. An den Wänden hängen zahlreiche Bilder, die in unterschiedlichen Techniken entstanden sind und den Besucher dazu ermutigen, langsamer zu gehen und in die Kunst einzutauchen. Das machen viele bereits auf dem Weg in den Veranstaltungsraum, aus dem Musik erklingt und das Duo „Saitensprung“ die Besucher unterhält. Das sind am Freitagabend über 50 Gäste, die eine Vorliebe für unterschiedliche Kunstformen haben. Eine Ausstellung mit Literatur und Musik zu verbinden, das hat der Kunstverein Hemer rund um seine Vorsitzende Renate Wilmanns nach der Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in dieser Form gemacht.

Kunstwerke und Fotografien

„Bilder, die Geschichten erzählen“ – unter diesem Titel haben auch die Künstler und Fotografen ihre Werke gestellt. Ursula Beck, Reinhard Briel, Grete Camminadi, Monika Fellner, Ludwig Peters, Barbara Praczukowska-Kuklok, Guiseppe Quitadamo, Jana Röther, Eva Tuz, Norbert Ottmann, Renate Wilmanns und Horst Wilmanns haben am Freitagabend eine Auswahl ihrer Bilder zum Thema passend präsentiert. Das Waren Werke, die aus Öl- oder Aquarellfarben entstanden sind. Des Weiteren waren Zeichnungen zu sehen, und nach der Lesung kamen die Gäste mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch.

Unter den Gästen war auch Bürgermeister Michael Heilmann, der den Einsatz des Kunstvereins anerkannte und sich über das besondere Kulturangebot in der Felsenmeerstadt freute.

Drei Autoren waren zu Gast, um das Publikum zu unterhalten.

Heinz Schumacher entführt nach Amrum

Heinz Schumacher unterhielt die Gäste mit einer Novelle und entführte auf die Insel Amrum, Eva Tuz las zunächst in ihrer Muttersprache Polnisch ein Gedicht selbst vor, ehe sie an die Rezitatorin Andrea Stalmbach weitergab, die weitere Gedichte der Hemeraner Malerin und Autorin auf Deutsch vortrug.

Dritter Autor des Abends war Claus Karst, der die Gäste ebenfalls gut unterhielt. Er trug zwei Geschichten vor, und eine hatte passend zur nahenden Weihnachtszeit die Geschenkauswahl zum Inhalt. Und wenn Sie plötzlich eine Bohrmaschine und Er ein Bügelbrett bekommt, ist Heiterkeit auf jeden Fall garantiert.

In einer Pause und im Anschluss kamen die Mitglieder des Kunstvereins mit ihren Gästen ins Gespräch. Der Verein hatte zudem ein kleines Buffet angerichtet. Der Eintritt war zwar frei, aber es wurde um eine Spende für die Arbeit des Vereins geboten.