Tosender Applaus für musikalisches Woeste

Obwohl der Winter sich in diesem Jahr nicht richtig in Hemer gezeigt hat, und es von Schnee und Eis derzeit keine Spur gibt, blieb das Woeste-Gymnasium dem Namen „Winterkonzert“ treu. Die Veranstaltung erfreut sich bei Eltern, Schülern, Freunden und Lehrern großer Beliebtheit, so dass Schulleiter Jörg Trelenberg am Freitagabend ein großes Publikum in der Aula begrüßen durfte.

Winterkonzert des Woeste-Gymnasiums Foto: Stina Drechsel / IKZ Hemer

Während der Musikfahrten nach Nottuln und Eversberg hatten die Musikerinnen und Musiker fleißig geprobt, so dass sie dem Publikum nun ein abwechslungsreiches Programm bieten konnten. Den Anfang machten die Kleinsten der Schule: Die Schülerinnen und Schüler der Musikklasse 5 traten das erste Mal bei einem Konzert auf und zeigten mit Stücken wie „Freude schöner Götterfunken“ von Beethoven und „Hänsel und Gretel“ stolz, wie viel sie in einem halben Jahr bereits gelernt haben. Anschließend begeisterte die Gruppe „Woestblech“ unter der Leitung von Stefan Beumers mit Liedern wie „Yellow Mountains“ von Jakob de Haan und „Ocean Drive“ von Heiko Kreemers die Konzertbesucher.

Bei dem Konzert gab es aber nicht nur instrumentale, sondern auch gesangliche Darbietungen: Der „Pausenchor“, der sich aus Schülerinnen und Schülern verschiedener Jahrgangsstufen zusammensetzt, präsentierte das Lied „Yesterday“ von den Beatles. Anschließend wurde es voll auf der Bühne, da das Schulorchester, welches von Jahr zu Jahr immer mehr Mitglieder dazugewinnt, mit der Filmmusik von Harry Potter, dem „Phantom der Oper“, „Into the West“ und dem ersten Satz der Sinfonie „Aus der neuen Welt“ von Antonin Dvorak auftrat.

Von der Musikklassebis zu „Jazamwo“

Winterkonzert des Woeste-Gymnasiums Foto: Stina Drechsel / IKZ Hemer

Nach einer kurzen Pause wurde die zweite Hälfte des Programms durch die Musikklasse 6 mit Stücken wie „Wenn der Elefant in die Disco geht“ und „Smoke on the Water“ eröffnet. Zudem wagten die Sechstklässler sich auch an die Titelmusik von „Harry Potter“ und meisterten diese trotz des hohen Schwierigkeitsgrads erfolgreich.

Ein Highlight im Programm bildete die neu gegründete Schüler-Lehrer-Band, bestehend aus Musiklehrer Andreas Hagenhoff, Musiklehrerin Lara Lieske, Noah Dünninghaus (Stufe 12), Jim Varendorff (Stufe 11), Fabio Geyer (Stufe 11), Nils Simmert (Stufe 10), Lars Rotholz (Stufe 11) und Leonie Vicariesmann (Stufe 11), die die Lieder „Brown Sugar“ von den Rolling Stones, „Sharp Dressed Man“ von ZZ Top und „Save Me“ von Danielle Nicole Sänger aufführten. Sänger Lars Rotholz und Sängerin Leonie Vicariesmann animierten das Publikum, das zu den rockigen Songs begeistert mitklatschte und sogar mittanzte.

Den krönenden Abschluss des Programms bildete die schuleigene Bigband „Jazamwo“, die die Stücke „Welcome to the Jungle“ von Guns´n´Roses sowie „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana und „Skyfall“ von Adele zum Besten gab und bei denen Sängerin Alicia Teipel aus der Stufe 12 ihr Gesangstalent unter Beweis stellte.

Nach dem Konzert wollte der tosende Applaus kein Ende nehmen. Die Gäste freuen sich schon sehr auf die nächsten musikalischen Veranstaltungen am Woeste-Gymnasium.