Trennung von der Maschine gelingt in 60 Prozent der Fälle

Hemer. Im Weaningzentrum der Lungenklinik werden Patienten an das selbstständige Atmen gewöhnt. Zentrum seit 12 Jahren zertifiziert.

Die Beatmung durch eine Maschine ist für den Körper eine Belastung, bei einigen schweren Operationen aber notwendig. Um den Körper von der Versorgung durch Atemgeräte zu trennen, hat die Lungenklinik seit 12 Jahren ein zertifiziertes Weaningzentrum. Vor kurzem wurde das Zentrum von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zum vierten Mal rezertifiziert. Es ist eines von wenigen Zentren in Deutschland, die auf eine so lange Geschichte zurückblicken können.

Patient muss sich an Schlucken und Sprechen gewöhnen

Die Lungenklinik hat sich auf das sogenannte „prolongierte Weaning“, also das Weaning langzeitbeatmeter Patienten spezialisiert. Bei rund 60 Prozent der Patienten im prolongierten Weaning gelingt es laut einer Mitteilung der Lungenklinik, die Patienten von der Atmungsunterstützung zu trennen. Deutschlandweit sind rund 11.000 Patienten betroffen. Das Weaningzentrum der Lungenklinik behandelt, so die Schätzung von Chefarzt Dr. med. Michael Westhoff, etwa 90 bis 100 Patienten pro Jahr.

Durch intensive ärztliche Behandlung – auch von vielen Begleiterkrankungen – und pflegerische Betreuung wird eine Voraussetzung geschaffen, den Patienten schrittweise von der Beatmung zu trennen. Auch Physiotherapeuten und Logopäden sind mit im Team, um den Patienten zum Beispiel wieder an das Schlucken und Sprechen ohne Beatmungsgerät heranzuführen.

Die Strukturvoraussetzungen für eine Rezertifizierung sind unter anderem das Vorhalten von ausreichend und unterschiedlichen Beatmungsgeräten, regelmäßige Anwendung von Physiotherapie und Logopädie, sowie die Gewährleistung einer intensiven pflegerischen und ärztlichen Betreuung. Psychische Betreuung mit Einbindung der Angehörigen, frühzeitiges Sprechen und eine ausreichende Nahrungsaufnahme finden in der Lungenklinik besondere Berücksichtigung. Auch bei der geplanten Entlassung aus dem Weaningzentrum kümmert sich das Team, und insbesondere der Sozialdienst, um eine entsprechende weitere nahtlose Versorgung, sei es zuhause oder in einer anschließenden Rehabilitation.

„Leider nimmt die Zahl der außerklinisch invasiv Beatmeten, also von Patienten, die über einen Luftröhren-schnitt zu Hause oder in einer speziellen Pflegeeinrichtung beatmet werden, weiterhin zu. Dies stellt eine erhebliche gesundheitsökonomische Belastung dar und führt zu einem weiteren Bedarf an Pflegekräften. Von daher sollte, wo es angezeigt ist, auf jeden Fall ein Weaningversuch in einem Weaningzentrum unternommen werden. Allein schon, um vielleicht die Lebensqualität der Patienten langfristig erhöhen zu können“, so Dr. Westhoff, Chefarzt der Pneumologie.

Beeinträchtigungen der Atemmuskulatur

Dass ein Patient mit dem sogenannten Weaning wieder an die eigene Atmung herangeführt werden muss, kann laut der Mitteilung der Klinik verschiedene Gründe haben. „Dies kann die Folge vorbestehender Lungenerkrankungen, aber auch durch einen langen intensivmedizinischen Verlauf mit Beeinträchtigung der Atemmuskulatur und/oder der Lunge verursacht sein“, heißt es vonseiten der Klinik.