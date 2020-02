Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TSV informiertüber das Heilfasten

Ihmert. Der TSV Ihmert informiert am Montag, 10. Februar, um 18.30 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche Ihmert über „Heilfasten in Ihmert“. Die diesjährige Heilfasten-Woche findet laut Verein von Montag, 16., bis Samstag, 21. März, statt. Fachlich betreut werden die Fastenden von Iris Rademacher, die Heilfasten-Woche ist eine Kooperation des TSV Ihmert und der ev. Kirchengemeinde. Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen, an dem Infoabend teilzunehmen, alle Fragen rund um die Heilfasten-Wochen werden dort beantwortet.