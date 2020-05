Turbulente Zeit in Ecuador und Brasilien

Hemer. Arlene Severing musste ihr Auslandsjahr mit dem Rotary-Club wegen der Corona-Pandemie abbrechen.

Auf ein besonderes Auslandsjahr mit dem Rotary-Club blickt die Hemeranerin Arlene Severing zurück. „Es war eine pure Achterbahnfahrt. Vom Anfang bis zum Ende“, bilanziert die 19-Jährige ihre Zeit in Ecuador und Brasilien. Das Visum erst zwei Tage vor dem Abflug, zwei Wochen „Hausarrest“ wegen der landesweiten Demonstrationen in Ecuador, Länder- und Familienwechsel nach viereinhalb Monaten nach Brasilien. Dann auch noch das weltweit verbreitete Coronavirus, durch das sie als Einzige von zehn Austauschschülern in Brasilien zurückblieb, machten den Austausch turbulent. „Trotz des ganzen Chaos hatte ich immer Rückenwind meiner Familie und Freunde, gute Zusammenarbeit von Rotary zwischen Deutschland und Brasilien und einen guten Zusammenhalt der Austauschschüler“, berichtet die Hemeranerin.

Hier ist ihr Reisebericht: „Man hat viele Vorstellungen, wie ein Auslandsjahr werden wird. Eine neue Sprache am Ende des Jahres flüssig sprechen können, beste Freunde finden und sich sofort in einem fremden Land wie Zuhause fühlen. Zugegeben, ich hatte genau solche Vorstellungen und Erwartungen. Mein Jahr in Ecuador stand ganz unter dem Motto „Life begins at the end of your comfort zone“, raus aus der Routine, der Sicherheit und der Komfortzone, rein ins Abenteuer, die Ungewissheit und die Diskomfort-Zone; hin zum südamerikanischen Land am Äquator – Ecuador.

Von Rotary Deutschland wird auf jedem Kontinent ein Auslandsjahr angeboten. Ich war zum einen super interessiert, ein eher unbekanntes Stück Land in Südamerika zu entdecken und zum anderen sowieso Feuer und Flamme, Spanisch zu lernen. Dementsprechend war mein erstes Wunschland Chile, dicht gefolgt von Ecuador, Brasilien, als portugiesisch sprachiges Land war mein dritter Wunsch.

Am Flughafen in Ecuador angekommen wurde ich von meiner Nervosität fast überwältigt, die sofort nachließ, als mich meine Familie willkommen hieß. Ecuador ist nicht unbedingt ein beliebtes Touristenziel und somit wurde ich mit Blicken und Fragen von den Ecuadorianern durchlöchert. Mit Camille aus Frankreich, Nick aus der USA und Noel aus Deutschland habe ich zusammen in einer Urbanisation mit vielen Parks gewohnt.

Viele Einschränkungen fürdie Austauschschüler

Unser Rotary-Club und unsere Eltern waren sehr streng, was das Verlassen der Urbanisation anging. Wir durften nicht zum nur 30 Meter entfernten Supermarkt zu Fuß gehen, nicht ohne einen Erwachsenen zum Strand, geschweige denn Austauschschüler in der Nachbarschaft besuchen. Für alle Austauschschüler war das schwer zu akzeptieren, bei all den Freiheiten, die man aus seiner Heimat gewohnt war. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben bei einem kleinen Freiwilligen-Projekt in einer Kirche mitgeholfen. In einem Hunde-Refugio, einem Kinderheim und einer Schule im Hinterland haben wir Geschenke verteilt, geputzt und zusammen gesungen. Da ich mit meiner Familie häufig darüber gesprochen habe, dass ich mit den Einschränkungen nicht zurechtkomme, hat die brasilianische Austauschschülerin Kontakt mit Rotary in Brasilien aufgenommen. Und dann ging alles sehr schnell.

In Brasilien kurzfristigneue Familie gefunden

In Brasilien wartete meine sehr kurzfristig gefundene Familie, die mich nach all dem Stress herzlich in die Arme genommen hat. Auch in Brasilien war ich direkt am Meer, dem Atlantik. Dort habe ich mit Skaten, Surfen und Selbstverteidigung meine freie Zeit gefüllt und nebenbei Portugiesisch gelernt. Ich habe meine Stadt Santos zu Fuß, mit dem Fahrrad und dem Bus entdeckt und war mein eigener Tour-Guide. Nach zwei Monaten musste ich aufgrund des Virus abreisen und durfte meine Familie in Deutschland nach sieben Monaten wieder in den Arm nehmen. Das war einer der schönsten Moment meines Auslandsjahres.“