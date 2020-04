Hemer. Ein 70-jähriger Hemeraner stellte am Montag fest, dass unbekannte Täter die Balkontür seiner Wohnung an der Schulstraße in Westig aufgebrochen hatten. Bis dato kann er keine Angaben zu Art und Umfang der Beute machen. Der Tatzeitraum soll innerhalb der letzten Wochen liegen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02372/90990 entgegen.