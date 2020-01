Hemer. Sieben Verkehrsunfälle mit Blechschäden meldete die Polizei am Wochenende. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Ungewöhnlich viele Unfälle am Wochenende

Über eine ungewöhnlich hohe Zahl an Unfällen mit Blechschäden am Wochenende berichtet die Polizei in Hemer. Aufgrund der Glätte hat ein Fahrer am Freitag gegen 7.35 Uhr in einer scharfen Rechtskurve auf der Straße Heppingsen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Darauf geriet er von seiner Fahrspur, kollidierte mit dem Gegenverkehr und wurde durch den Aufprall zurück nach rechts von der Fahrbahn gestoßen. Er durchbrach einen Zaun und stieß gegen den Betonsockel eines Brückengeländers. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Bis zum Eintreffen des Streudienstes wurde die Straße gesperrt.

Ein 18-jähriger Fahrer kam am Samstag gegen 16.50 am Apricker Weg in der Nähe des Ortsausgangs Apricke von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde nicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Ebenfalls am Samstag missachtete ein 19-jähriger Fahrer gegen 18.20 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Europastraße/Pastoratstraße die Vorfahrt eines 63-jährigen Fahrers. Beim Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Ebenfalls meldet die Polizei vier weitere kleine Verkehrsunfälle. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 6500 Euro.