UWG für schnelle Dirtpark-Lösung

Deilinghofen. Der Dirtpark in Deilinghofen soll nicht erst nach der Juni-Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses längere Öffnungszeiten erhalten. Dafür spricht sich die UWG aus und fragt den Bürgermeister, welche zeitnahen konkreten Maßnahmen dazu führen können, dass die Öffnungszeiten des Dirtparks deutlich verlängert werden können. „Aus unserer Sicht ist eine diesbezügliche Regelung vor der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses herbeizuführen, um die zeitlich erweiterte Nutzung des Areals so schnell wie möglich zu realisieren“, so UWG-Fraktionschef Knut Kumpmann.