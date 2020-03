Polizei Vandalismus an derRegenbogenschule

Hemer. Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in den Pausenhof der Regenbogenschule an der Edmund-Weller-Straße eingebrochen. Dort traten sie laut Angaben der Polizei gegen die Holzverkleidung und versuchten, die Holzlatten mit einem Besenstiel aufzuhebeln, um ins Innere des Geräteschuppens zu gelangen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/90990 entgegen.