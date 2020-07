Verbot für Feste bis Oktober

Hemer. Die frühe Absage der Hemeraner Herbsttage hat sich jetzt als richtig erwiesen. Das Land hat das eigentlich bis zum 31. August befristete Verbot für Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. Oktober verlängert. In der neuen Coronaschutzverordnung, die am Dienstagabend veröffentlicht wurde, werden als „große Festveranstaltungen“ konkret Volksfeste, Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, Schützenfeste und Weinfeste genannt. Andere Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen können bei bestimmten Hygiene- und Abstandsvorgaben erlaubt werden. In Hemer sind aktuell 5 Bürger infiziert, im gesamten Kreis 14.