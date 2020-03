Vergewaltigung und andere Straftaten

Der Prozess am Landgericht Hagen startet am 13. März.

Hemer. Ein Hemeraner muss sich am 13. März unter anderem wegen Vergewaltigung vor dem Landgericht in Hagen verantworten.

Ein 34-jähriger Mann aus Hemer muss sich ab Freitag, 13. März, unter anderem wegen Vergewaltigung vor dem Landgericht verantworten. Er soll sein späteres Opfer 2016 über ein Internetportal kennengelernt haben. Auch soll es zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen sein.

Am 5. Mai 2017 soll ein viertes Treffen der beiden, dieses Mal in der Wohnung des Angeklagten in Hemer, stattgefunden haben. Dabei soll der Angeklagte erhebliche Mengen Bier getrunken haben, so dass die Frau gehen wollte. Hierauf soll der Angeklagte seine Wohnungstür verschlossen und die Frau gewaltsam entkleidet und auf seinem Bett vergewaltigt haben.

Anschließend soll er gesagt haben, sie könne jetzt gehen, um genau das erneut zu verhindern. Er soll ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt haben. Anschließend soll er sich an seinem verängstigtes und daher regungsloses Opfer erneut sexuell vergangen haben. Am nächsten Tag soll er – noch immer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis – mit ihr zu einer Tankstelle gefahren sein, wo sie Bier holen sollte. Die Frau hat jedoch eine Tankstellenmitarbeiterin angesprochen, die die Polizei rief.

Dem Angeklagten werden sexuelle Nötigung mit Gewalt zugleich mit Vergewaltigung und sexuelle Nötigung an einer ihm schutzlos ausgelieferten Person sowie vorsätzliche Trunkenheit im Verkehr zugleich mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Der Angeklagte soll vielfach vorbestraft sein, so wegen Bedrohung, Körperverletzung, Betruges, Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Sachbeschädigung und Beleidigung. Der Mann befindet sich auf freiem Fuß. Für das Verfahren sind vier Verhandlungstage vorgesehen: 13., 23., 24. und 26. März.