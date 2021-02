Verkehrsunfälle mit Sachschäden

Hemer. Die Polizei verzeichnete seit Freitag mehrere Unfälle mit Sachschäden. Verletzt wurde niemand. Am Freitag kam es zu einem Auffahrunfall auf der Märkischen Straße. Zwei Autofahrer befuhren die Märkische Straße in Fahrtrichtung Hemer, als der vorausfahrende Autofahrer verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der nachfolgende Fahrer mit seinem Pkw auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Am Freitagabend kam es beim Ausparken zu einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Mendener Straße.

Am Samstag übersah ein Autofahrer auf der Friedrich-Grohe-Straße beim Rangieren ein Fahrzeug und verursachte einen Schaden von rund 3300 Euro. Gegen 14 Uhr kam es dann zu einem Auffahrunfall auf der Hauptstraße in Westig. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 3000 Euro.