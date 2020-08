VHS-Schülerkurs zu Word und Powerpoint

Hemer. Die VHS bietet am Montag und Dienstag, 10. und 11. August, von jeweils 10 bis 14.45 Uhr einen Kurs zu den Programmen Word und Powerpoint in den Räumen am Sauerlandpark an. Die beiden Programme bieten vielfältige Hilfen und Unterstützung zur Erstellung von schriftlichen Arbeiten. Wie diese Funktionen speziell für die Aufgaben in der Schule, z.B. für Aufsätze und Mappen genutzt werden können, wird im VHS-Kurs gemeinsam erprobt. Der Kurs richtet sich an Schüler ab 13 Jahren. Anmeldungen unter der Kursnummer 202-83608 erfolgen unter 02373/94713-0 oder im Netz unter www.vhs-mhb.de.