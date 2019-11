Viel Gefühl und ganz persönliche Einblicke in Gedichten

Hemer. Gedichte von Ilona Kischa standen am Dienstagabend im Buchladen am neuen Markt im Mittelpunkt.

Die Hemeraner Autorin Ilona Kischa, in Polen geboren und aufgewachsen ist bekannt für ihre gefühlvollen Texte. In diesem Jahr veröffentlichte sie ihren ersten Lyrikband „Zartbrechlich“, dabei fiel ihr die Auswahl aus den 48 Gedichten besonders schwer, schließlich hat sie in drei Jahrzehnten mehrere Hundert Werke geschrieben. Das Schreiben von Gedichten begann bei Ilona Kischa schon früh, bereits als Kind liebte sie die Sprache und schrieb erste eigene Verse. Im Laufe der Zeit wurde sie in ihrer alten Heimat in einem Lyrikwettbewerb ausgezeichnet.

Mit dem Umzug nach Deutschland Anfang der 80er Jahre, begann dann der Neubeginn: Ein fremdes Land, eine fremde Sprache. Aber auch diese begann sie zu lieben und so schrieb sie schnell auch auf Deutsch Gedichte, die berühren. So dass sie auch in Deutschland Erfolge bei Lyrikwettbewerben feiern konnte. Über die Jahre wurden ihre Gedichte mittlerweile in mehreren Anthologien veröffentlicht, so dass es nunmehr an der Zeit war, eine eigene Gedichtesammlung herauszubringen.

Persönliche Einblickein Gedichtband

In ihrem Gedichtband gibt sie persönliche Einblicke, so schildert das Gedicht „Angst“ ihren Neubeginn in Deutschland. Stimmungsvolle Beobachtungen und Worte, die berühren, sorgen dafür, dass der Leser der Gedichte Bilder im Kopf hat. Auch wenn sie teils mit wenigen Worten auskommt, sind diese umso prägnanter.

Am Dienstagabend kamen 25 Besucher der Lesung im Buchladen diesen Genuss. Vorgetragen wurden die Gedichte dabei vom Rezitator Peter Bochynek aus Iserlohn. Dieser griff bei seiner Begrüßung auf, dass die Felsenmeerstadt doch sehr interessiert an Literatur sei. In unmittelbarer Nähe zum Buchladen, im früheren Art-Café fand einst unter anderem durch die Initiative von Ilona Kischa ein Literaturwettbewerb statt. Dort hatte Bochynek sie damals dann auch kennengelernt. „Ihre Gedichte wollen öfter sogar laut gelesen werden“, so Bochynek. Bewusst hatte sich Kischa im Vorfeld dafür entschieden, nicht selbst zu lesen. Sie wollte erleben, wie es klingt, wenn andere ihre Gedichte vortragen und wer könnte das besser als Bochynek, der auch ein wenig mit der Autorin über ihre Werke und Literatur im Allgemeinen plauderte.

Neben den vorgetragenen Gedichten und dem Gespräch gab es zudem noch musikalische Untermalung, hierfür zeichnete Musiker Jouan Tarza Bat an der Gitarre verantwortlich.