Von After-Work-Party bis Raclette-Abend

Alm-Soundgarten, After-Work-Partys, Raclette-Abend, Eisstockschießen und „Heiligmorgen-Frühstück“ – der Wintergarten mit der großen Eisbahn und der gemütlichen Almhütte ist bereit. Am Sonntag, 15. Dezember, wird der Wintergarten offiziell eröffnet. Schon jetzt ist zu sehen, wie heimelig und gemütlich das Wintergarten-Areal ist, das auf dem Himmelsspiegel vor dem Grohe-Forum geschaffen wurde.

Tannenbäume, kleine Hütten und ganz viel leuchtende Weihnachtselemente schaffen rund um die Eisfläche eine besondere Atmosphäre. Hier wird sofort deutlich, dass man sich durchaus nach Feierabend und an den Wochenenden gut entspannen und dem Vorweihnachtsstress ein wenig entfliehen kann. Hauptsponsor ist wieder die Sparkasse Märkisches Sauerland, und Sparkassenchef Dietmar Tacke macht deutlich, dass er den Wintergarten einen besonderen Stellenwert einräumt und ihn deshalb auch gerne unterstützt.

Hemeraner entwickeln eine„kommunale Identität“

Im nächsten Jahr wird der Sauerlandpark zehn Jahre alt, und Tacke sieht in Hemer eine „kommunale Identität“, die gewachsen ist. Der Jübergturm und der Park seien neben Heinrichshöhle und Felsenmeer die Wahrzeichen der Stadt. „Der Wintergarten ist so eine Phase, in der man zur Ruhe kommt und Familie und Freunde in den Vordergrund stellt.“ Bei schlechtem Wetter könne man die Hüttenatmosphäre genießen, sagte er. Die Almhütte wird dieses Mal wieder für viele Veranstaltungen genutzt: Dort finden zum einen Firmen-Weihnachtsfeiern statt, zum anderen aber auch Veranstaltungen, zu denen der Sauerlandpark einlädt. So finden vom 16. bis 18. Dezember ab 17 Uhr Afterworkpartys statt. Jeden Tag gibt es einen anderen DJ, der für Stimmung sorgt,, aber auch nur in der Lautstärke, dass man sich noch gut unterhalten kann. Weiter findet am Donnerstag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr ein Alm-Soundgarten statt. Live auf der Bühne wird die Band „Auf anderen Wegen“ mit Cover-Pop von AC/DC über Robbie Williams bis zu Herbert Grönemeyer unterhalten.

„Heiligmorgen“-Frühstückin der Almhütte

Ein Renner ist stets das „Heiligmorgen“-Frühstück am 24. Dezember. Das Büfett mit warmen und kalten Speisen hat von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Plätze für 16 Euro (Kinder bis 12 Jahren für 10 Euro) können im Ticketshop reserviert werden. Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung „Hemer wartet aufs Christkind“, bei der sich Freunde zu einem weihnachtlichen Umtrunk treffen. Die Hemeraner Wirtshausmusikanten spielen auf, und der Nikolaus hat kleine Überraschungen für die Kinder dabei. Erstmals hat die Almhütte Silvester geöffnet. Am 4. Januar findet ab 14 Uhr der Wintercup im Eisstockschießen statt. Sehr beliebt war in den vergangenen Jahren immer die Eisdisco, die am 21. und 28. Dezember sowie am 4. Januar ab 20 Uhr auf der 600 Quadratmeter großen Eisfläche stattfindet. Abschließend gibt es am Montag, 6. Januar, ab 14 Uhr eine Eishockey-Show der Iserlohn Roosters. Geplant sind ein Showtraining und eine Autogrammstunde mit dem gesamten Team.

Dank an die vielen Ehrenamtlichen

Der Wintergarten ist mit großen Aufwand seitens des Sauerlandparks verbunden, der die Aufgaben nur mit Unterstützung der Iserlohner Werkstätten und Ehrenamtlichen schaffen kann. Für diesen Einsatz könne man nur Danke sagen – da sind sich Bürgermeister Michael Heilmann und Sauerlandpark-Geschäftsführer Thomas Bielawski einig.