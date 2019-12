Hemer. Das traditionelle Adventskonzert der CVJM-Chöre mit musikalischen Gästen begeistert in der Ebbergkirche.

Vorgeschmack auf das große Jubiläumsjahr

Für den CVJM Posaunenchor gehörte es zum Abschluss eines tollen Jahres, und bot zugleich einen Vorgeschmack auf das Jubiläumsjahr 2020 zum 100-jährigen Bestehen: Das Adventskonzert in der Ebbergkirche begeisterte am zweiten Adventssonntag die Zuhörer.

Ein vielseitiges Programm dargeboten vom CVJM Posaunenchor Hemer und vom CVJM Männerchor Hemer erwartete die Freunde von Blasmusik und Gesang. Zudem gab es weitere Instrumentalbeiträge auf Violine und Klavier sowie auf Flöten. Den Reigen der vorweihnachtlichen Musik eröffnete zunächst der Posaunenchor unter Leitung von Peter Michael Westhoff. Der Dirigent begrüßte die Zuhörer aufs Herzlichste und versprach, sie mit dem Konzert aus dem Alltag herauszuholen und mit auf eine adventliche Reise zu nehmen.

Großer Auftritt auchfür die Jungbläser

Die 30 Bläser des Posaunenchores mit Jungbläsern und Jugendbläserchor boten im Laufe des zweiteiligen Programmes verschiedenste Stücke dar, angefangen von „O komm, o komm Emanuel“, „Sleigh Ride“ über „Frosty the Snowmann“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ bis hin zu „White Christmas“. Der Nachwuchs der Bläser, von denen einige noch nicht einmal ein Jahr ihr Instrument spielen, hatte seinen großen Auftritt unter der Leitung von Charlotte Amelung mit „Jingle Bell Rock“.

Adventskonzert CVJM Hemer Ebbergkirche Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Aber auch die ausgewählten Stücke des CVJM Männerchores unter Leitung von Oliver Teves kamen beim Publikum sehr gut an. Ob „Freut euch Christen, freut euch alle“, „Macht hoch die Tür“ oder „Es kommt ein Schiff geladen“, die Sänger begeisterten mit bekannten und teils unbekannteren Weihnachtsliedern und stimmten so die Zuhörer auf die besinnliche Zeit ein.

Nicht nur der Posaunenchor und der Männerchor zählten zu den Ausführenden. So konnte der Sundwiger Instrumentalkreis „Gaudeamus“ für einen Auftritt gewonnen werden. Die fünf Mitglieder präsentierten unter anderem Tschaikowskys „Nussknacker-Suite“, waren aber auch im zweiten Teil des Programm noch einmal zu hören.

Zum wiederholten Male wirkte auch Johanna Jedamzik an der Violine beim Traditionskonzert mit. Am Klavier begleitet von Peter Michael Westhoff spielte sie beispielsweise Montis „Czarda“. Ein geistlicher Impuls durfte im Verlauf des Konzertes nicht fehlen. Diesen übernahm Friedemann Mayer. Und noch eine Tradition wurde gepflegt, das Publikum wurde wieder zum Mitsingen eingeladen. Lautstark erklang „Singt doch, Menschen“.

Mitwirkende von6 bis 84 Jahren

Das Adventskonzert ist seit jeher ein generationsübergreifendes Projekt. Alle werden miteingebunden. Während die Mitwirkenden an den Instrumenten zwischen 6 und 84 Jahren alt waren, verkauften die Eltern der jungen Bläser vor Beginn und in der Pause frische Waffeln und Getränke, um so etwas die Kasse aufzustocken.

Im kommenden Jahr kann der CVJM Posaunenchor Hemer sein 100-jähriges Bestehen feiern. Unter anderem wird am 8. März um 11 Uhr zu einem Festgottesdienst in die Ebbergkirche eingeladen. Bis es jedoch soweit ist, erklingen die Instrumente noch mal bei einem Konzert. Am 22. Dezember ab 17 Uhr werden die Bläser gemeinsam mit „Den Hönnetalern“ bei einem Chorkonzert im katholischen Gemeindezentrum Deilinghofen zu hören sein.