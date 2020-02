Vorstandswahlen bei „Wir in Ihmert“

Ihmert. Die Wahl des Vorsitzenden, des Kassieres, des Kassenprüfers und weiterer Vorstandsmitglieder steht auf der Tagesordnung.

Der Verein „Wir in Ihmert“ lädt für Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr zu seiner Mitgliederversammlung in den Bürgertreff „Berkenhoff“ ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Jahresrückblick, der Kassenbericht und eine Vorschau auf die kommenden Termine 2020. Außerdem stehen die Wahl des Vorsitzenden, des Kassieres, des Kassenprüfers und weiterer Vorstandsmitglieder an.