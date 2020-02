Hemer. Das Wahl-Debakel in Thüringen sorgt auch in Hemer für viel Gesprächsstoff.

Warnung vor großer Hysterie

Die politischen Geschehnisse in Thüringen sorgen auch in der Felsenmeerstadt für Aufregung und großen Diskussionsbedarf. Unsere Zeitung hat mit Hemers FDP-Fraktionsvorsitzendem Arne-Hermann Stopsack gesprochen, der mit der aktuellen Situation alles andere als glücklich ist. „Man hat in Thüringen ohne politisches Nachdenken und ohne Blick auf die politische Kultur eine falsche Entscheidung getroffen und ist den taktischen Spielchen der AfD auf den Leim gegangen“, bewertete Stopsack die politischen Ereignisse bei der Wahl in Thüringen.

Ganz deutlich sagt Stopsack, dass es nicht sein dürfe, dass es Absprachen, Abhängigkeiten oder eine Zusammenarbeit mit der AfD gebe.

Zudem betont Stopsack, dass Thomas Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten unter diesen Bedingungen nicht hätte annehmen dürfen.

Neuwahlen in Thüringensind eine gute Idee

„Deshalb halte ich seine Rücktrittsankündigung und die Absicht der FDP, dort Neuwahlen herbeizuführen für richtig, um den Schaden zu begrenzen“, so Arne Stopsack. Er warnt aber auch davor, jetzt in eine große Hysterie zu verfallen. „Was wir auf alle Fälle brauchen, ist aber auch ein Abklingen der Hysterie und eine nüchterne Analyse. Ich glaube nicht, dass die Demokratie in der Situation von Weimar ist, sondern diese Krisen aushält“.

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat auch in der aktuellen Situation das Vertrauen des Hemeraners. „Und ich gehe davon aus, dass das auch im Bundesvorstand deutlich wird“, so Stopsack am späten Freitagvormittag, kurz vor der Tagung der FDP-Spitze, bei der Lindner das Vertrauen ausgesprochen wurde. Die FDP habe in den letzten Tagen sicherlich kein überzeugendes Bild abgegeben, aber der Fehler sei korrigiert worden. „Dazu hat Christian Lindner maßgeblich beigetragen.“