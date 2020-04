Wasser läuft, aber nicht für das Gäste-Vergnügen

Auch wenn das Freibad am 1. Mai nicht wie gewohnt seine Pforten öffnen kann, wird bereits jetzt gereinigt. Zudem fließen 1300 Kubikmeter Wasser in die Becken.

Hemer. Die Freibaderöffnung am 1. Mai hat Tradition. Dieses Jahr wird das aufgrund der Corona-Krise nichts.

Die Freibaderöffnung am 1. Mai hat in Hemer seit vielen Jahren Tradition, dieses Jahr ist allerdings aufgrund der Corona-Pandemie alles anders. Bürgermeister Michael Heilmann und der Vorsitzende des Fördervereins „Schwimmen in Hemer“ werden am morgigen Freitag nicht die Saison eröffnen, in dem sie als Erste ins kühle Nass springen. Dieser Moment wird noch auf sich warten lassen. Allerdings wirkt es aktuell im Freibad auf den ersten Blick so, als sei alles wie immer. Unter anderem dadurch, weil Wasser in die Becken gelassen wird.

„Auswinterung“ des Freibadesläuft auch in Corona-Zeiten

Nach der Schließung des Hallenbades wegen Corona am 15. März wurde nun mit der „Auswinterung des Freibades“ – so nennen es die Stadtwerke – begonnen. Die Edelstahlbecken wurden gereinigt, zudem sind kleinere Reparaturen und Malerarbeiten erledigt worden. Aktuell läuft die Zufuhr von 1300 Kubikmetern Wasser, was aber nicht den Grund hat, dass das Freibad in Kürze wieder seine Pforten öffnet, sondern damit begründet ist, dass die leeren Becken unter anderem durch steigendes Grundwasser keinen Schaden nehmen sollen. „Wir haben die Befüllung hinausgezögert, aber jetzt muss es sein“, erklärt Josef Guthoff von den Stadtwerken. Zudem arbeite der Edelstahl und das Becken soll durch Temperaturschwankungen nicht beschädigt werden.

Danach bleibe das Freibad in einem Stand-by Betrieb mit einer eingeschränkten Umwälzung ohne Heizung. „Wenn die Eröffnung ansteht, braucht das Wasser ungefähr fünf Tage, um auf Temperatur zu kommen“, so Josef Guthoff. Der Erwärmungsprozess hängt zudem auch von der Außentemperatur ab. 23 Grad soll das Wasser bei normalem Betrieb mindestens warm sein.

Das Personal ist jeden Tag im Freibad, um alles zu kontrollieren und um anfallende Arbeiten zu erledigen. Nur das Schreiben von Dienstplänen hat aktuell noch Zeit.

Blockheizkraft wechselt zwischen Hallen- und Freibad

Auf das Blockheizkraftwerk (BHKW) warten die Stadtwerke aktuell noch, denn das hat eine lange Lieferzeit. Wenn es in Hemer angekommen ist, wird es zwischen Freibad und Hallenbad wechseln, denn es steht auf einem Anhänger. So kann im Sommer für das Freibad und im Winter für das Hallenbad Wärme und Strom bereitgestellt werden. Aufgrund des Schutzes der Wohnhäuser in der Nähe wird für das BHKW am Freibad eine Fertiggarage aufgebaut, die zu einem erhöhten Schallschutz beiträgt.