Weihnachtliche Klänge im Kuhstall

INoch am frühen Morgen fegten Sturmböen über das Dorf, regnete es sintflutartig, doch rechtzeitig für den Ihmerter Adventreff schloss der Himmel seine Schleusen und ließ den Bürgerverein „Wir in Ihmert“ aufatmen. Bei dem nächtlichen Wetter wäre der Adventstreff buchstäblich ins Wasser gefallen, so aber lockte der trockene Sonntag Hunderte auf den Hof Berkenhoff in der Dorfmitte. Viele Familien wanderten zum beliebten Treffen.

Zum dritten Mal hatte der Bürgerverein zur adventlichen Einstimmung eingeladen. Einen besonderen Dank sprach Vorsitzender Alexander Tüshaus Familie Gericke aus, die wieder ihren Hof zur Verfügung gestellt hatte. Für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgte Bornfelder Event.

Applaus für Sängerbundund Posaunenchor

Groß war der Andrang beim Adventstreff des Bürgervereins Wir in Ihmert Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Neben den Verpflegungsständen des Bürgervereins bot der Förderverein der Ihmerter Kindertagesstätte „Sternenburg“ weihnachtliche Dekorationen und hausgemachte Leckereien. Der Erlös kommt dem Naturprojekt der Waldgruppe zugute. Zwei frühere Tennisplätze Im Winkel werden zurzeit zu Naturflächen umgestaltet. Dieses Engagement möchte der Bürgerverein mit einer massiven Ruhebank unterstützen.

Zum Adventstreff gehört auch ein schönes Rahmenprogramm. Der MGV Sängerbund Ihmert präsentierte im früheren Kuhstall als gemütlichem Konzertsaal Weihnachtslieder. Pfarrerin Gaby Bach und Heidrun Brucke verkürzten die Wartezeit der Kinder auf den Nikolaus mit Geschichten. Nikolaus Emil sorgte schließlich für eine schöne Bescherung und appellierte an Kinder und Erwachsene, an Weihnachten nicht nur an Handy oder Computer zu spielen, sondern die Gemeinschaft zu pflegen. Im Freien spielte der Posaunenchor, so dass die Posaunenklänge am Abend durch das Dorf schallten.

Nach dem gut besuchten Adventstreff klingt das Jahr für den Bürgerverein mit einem weihnachtlichen Programm aus. Am Freitag um 19 Uhr ist Stefan Keim beim Bürgertreff zu Gast und fragt „Haben Sie’s heilig?“. Karten gibt es noch an der Abendkasse.