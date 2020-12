Weihnachtstradtion trotz Corona fortgeführt

Bürgermeister Christian Schweitzer hat zu Heiligabend die Diensthabenden der Feuerwehr, der Polizei und der Lungenklinik besucht.

Hemer. Nicht in Begleitung von Nikolaus Emil und in einem etwas eingeschränkten Zeitrahmen hat Bürgermeister Christian Schweitzer auch in diesem Jahr diejenigen besucht, die zu Heiligabend ihren Dienst geleistet haben. „Das ist eine gute Tradition“, begründete Schweitzer den alljährlichen Besuch bei Feuerwache und Polizei. Bei dem Besuch der Lungenklinik überreichte Schweitzer nur im Eingangsbereich sein Geschenk an die diensthabenden Pflegekräfte – aus wohlbekanntem Anlass.

„Wir als Gesellschaft können froh sein, dass sie sich bereit erklärt haben, auch an den Weihnachtsfeiertagen ihren Dienst zu leisten“, erklärte Schweitzer vor der Einsatzkräften in der Feuerwache. Normalerweise nimmt der Bürgermeister an dem sehr herzhaften Feiertagsfrühstück der Feuerwehrleute teil. Aufgrund den Sicherheitsvorkehrungen durch Corona überreichte er das Geschenkpaket mit zahlreichen Fleischwaren an die Jungs und Mädels von der Wache und machte sich nach ein paar Gesprächen auf den Weg zur nächsten Station. Zwölf hauptamtliche Feuerwehrleute haben über Weihnachten Dienst. Dazu kommen noch zwei Malteser für den Krankentransport, die aber gegen Nachmittag ihren Dienst beendet hatten.

Auch der Besuch der Polizeiwache musste durch Corona etwas kürzer ausfallen. Bürgermeister Schweitzer übergab das „Fleischpaket“ an Hemers Polizeichef Jens Kehrberg. Nach ein paar Gesprächen – die diensthabenden Beamten schilderten Schweitzer zum Beispiel, dass die Nacht ruhig gewesen war – ging es weiter zur Lungenklinik.

Begrüßt wurde er dort von den drei Pflegerinnen Maria Komor, Indra Neuhaus und Maria Bertram. Vor allem der Letztgenannten war die die Weihnachtsstimmung deutlich anzusehen. Als Haarreif trug sie einen geschmückten Weihnachtsbaum in Plüsch. „Wir versuchen die Patienten mit guter Laune mitzunehmen“, sagte sie. Generell gilt durch Corona ein Besuchsverbot in der Klinik. Für Weihnachten hat das Krankenhaus aber ein Konzept entwickelt, wodurch je ein oder zwei Besucher zu festgelegten Zeiten und mit Sicherheitsvorkehrungen ihre erkrankten Angehörigen doch noch besuchen können.

Unerwarteterweise erhielt auch Schweitzer am Eingang der Lungenklinik ein Geschenk. Die Pflegerinnen überreichten ihm ein kleines Päckchen mit Gebäck. „Damit habe ich nicht gerechnet“ erklärte der Bürgermeister freudig. Die Heiligabend-Tour ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Terminplan des Hemeraner Bürgermeisters. Im vergangenen Jahr endete die Besuchstour im Wintergarten des Sauerlandparks mit einer großen Weihnachtsfeier. 2019 war zudem noch Nikolaus Emil Rumianek mit dabei. Im Mai diesen Jahres hat der 77-Jährige aber seinen Rückzug aus der Rolle verkündet.