Hemer. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet auch in Hemer einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung, es ist der vierte. Am 14. Dezember ist eine 78-jährige Hemeranerin in stationärer Behandlung gestorben. Durch 12 Neuerkrankungen steigt die Zahl der Coronakranken in Hemer auf 94. 204 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert ist im Kreis auf 177,2 gestiegen.