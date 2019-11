Wieder keine Mehrheit für Schutz der Bäume

Der wievielte Versuch es war, den alten Baumbestand in der Stadt besser zu schützen, vermag niemand genau zu sagen. Doch genau wie seine Vorgänger war auch der neuerliche Bürgerantrag für eine Baumschutzsatzung zum Scheitern verurteilt. CDU, UWG und FDP lehnten die Satzung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr ab. Nur die GAH votierte für den Bürgerantrag, die SPD enthielt sich in Anbetracht der absehbaren Niederlage.

„Wir haben seit 28 Jahren ständig über die Satzung diskutiert und sind immer wieder gescheitert“, erinnerte sich Werner Thienelt (SPD). So hatte die SPD 1999 selbst eine Baumschutzsatzung beantragt und war der CDU-UWG-Mehrheit unterlegen. „Es ist der fünfte Antrag, einmal ist er mit zwei Stimmen gescheitert“, blickte Josef Muhs (GAH) auf die vergeblichen Versuche.

In Anbetracht des Engagements für mehr Klimaschutz hatte Katja Schönenberg den neuen Bürgerantrag gestellt: „Verantwortung ist mehr denn je aufgrund der aktuellen Wissenschaftsberichte geboten, und die Politik sollte darauf auch aktiv und entsprechend verantwortungsbewusst antworten und handeln.“ An der Lambergstraße habe sie erlebt, wie 70 bis 90 Jahre alte Buchen einfach dem Erdboden gleichgemacht worden seien. Den Nutzen einer Satzung kenne sie aus Iserlohn. „Der Baum hat dort einen anderen Wert“, sagte die Hemeranerin im Ausschuss. Es gehe auch darum, ein positives Signal für den Umweltschutz zu setzen, den Bäumen mehr Achtsamkeit zukommen zu lassen.

Schutz nur für Bäumebestimmter Größe möglich

Die Argumente gegen eine Baumschutzsatzung haben sich in zwei Jahrzehnten nicht geändert. So argumentiert auch die Verwaltung, dass Erfahrungen anderer Kommunen zeigten, dass vor Erlass einer Baumschutzsatzung Privatleute ihre möglicherweise unter die Satzung fallenden Bäume noch schnell fällen würden, bevor es später nicht mehr ohne weiteres möglich sei. Schon 1999 hatten die Grünen dies als„Motorsägen-Märchen“ bezweifelt.

Im Rahmen einer Baumschutzsatzung könnten, so die Verwaltung, nur Bäume einer bestimmten Größe geschützt werden, zum Beispiel mit einem Stammumfang von 80 Zentimetern in ein Meter Höhe. Schwächere Bäume dürften dann wie bisher gefällt werden. Die Anzahl solcher starken Bäume in Privatgärten, die auch tatsächlich von Fällaktionen bedroht seien, halte sich im Hemeraner Stadtgebiet in engen Grenzen. „Kaum ein Gartenbesitzer fällt seine Bäume ohne triftigen Grund, schon aus Kostengründen nicht, denn bei Starkholz müssen oft Fachbetriebe für Fällaktionen herangezogen werden“, so die Stadt. Nach Erfahrungen anderer Städte würden ca. 80 Prozent der von Bürgern beantragten Fällungen auch genehmigt, weil die Bäume Schäden an Gebäuden verursachen, kränkeln oder einfach überaltert seien.

Die Verwaltung verweist außerdem auf hohen Personalaufwand, eine schwierige Beweissicherung bei illegalen Fällungen und Rechtsstreitigkeiten.

Die Baumschutzsatzung träfe insbesondere private Gartenbesitzer, denn die Stadt setzt durch eine Baumkommission aus Politik, Verwaltung und Fachleuten bereits auf den besonderen Schutz des Baumbestandes. „Die Stadt geht bereits sensibel mit dem Baumschutz um“, betonte Knut Kumpmann (UWG). Eine Satzung würde vieles nicht besser, sondern schwieriger machen. „Es wird kompliziert, aufwendig und landet im Zweifel vor Gericht“, appellierte Andrea Lipproß (FDP) an die Eigenverantwortung der Bürger. Auf ein Umdenken der Bürger pro Klimaschutz setzt auch Wolfgang Römer (CDU). „Es geht um ein Zeichen, nicht um jeden Zentimeter Umfang“, unterstützte Josef Muhs (GAH) den Bürgerantrag.

Mit dem Klimaschutz beschäftigten sich auch zwei weitere Bürgeranträge und ein UWG-Antrag für insektenfreundliche öffentliche Grünflächen. Aufgrund der Zunahme des Insektensterbens und der damit verbundenen Bedrohung für die Artenvielfalt sei es erforderlich, die Pflege der Grünanlagen neu zu gestalten und Konzepte zu entwickeln, die städtischen Grünflächen soweit wie möglich ,insektenfreundlich zu gestalten. So wird gefordert, auf städtischen Grün- und Parkflächen bevorzugt Wildblumenwiesen einzusäen und bei der Pflege auf regelmäßige Mahd und Pestizideinsatz zu verzichten.

Grünflächenkatasterfür eine Artenvielfalt

Bevor jedoch Flächen umgestaltet werden, will die Stadt ein Grünflächenkataster erstellen. Auch der Stadtbetrieb plant eine umfangreiche Darstellung der Grünflächen und des Pflegeaufwandes. „Die städtischen Grünflächen weisen vielfältige Formen auf, vom Straßenbegleitgrün über die Gewässerrandbegrünung bis zum Stadtpark. Die Nutzungsanforderungen sind jeweils unterschiedlich ausgeprägt und müssen entsprechend Berücksichtigung finden“, so die Verwaltung.

Die Anlage von Blühstreifen entlang der Straßen wird durch den Stadtbetrieb bereits geprüft und soll im Frühjahr erfolgen. Auch bei der Umgestaltung des Friedensparks soll auf biologische Vielfalt geachtet werden. Große Hoffnung setzt die Politik auch in den neu zu bildenden Fachdienst Umwelt und Klima, der viele Projekte auf den Weg bringen soll.