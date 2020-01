Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wilder Westen bei Ihmerter Neujahrsparty

Ihmert. Die Neujahrsparty des BSV Ihmert findet am heutigen Samstag um 20 Uhr in der Gemeindehalle statt. Nach „Black & White“ und „Alles bunt“ gibt es 2020 wieder ein neues Motto: Der „Wild Wild West“ kehrt in die Gemeindehalle ein. Cowboyhüte und Federschmuck werden also angesagt sein.

Die Festhalle wird durch die Schützen in einen großen Saloon verwandelt. Cowboys, Steampunks und Indianer sind herzlich willkommen, aber keine Pflicht, wie der Veranstalter sagt. Jegliche Spielzeugwaffen müssen allerdings vor dem Saloon gelassen werden.

Musik und Lichttechnik auf dem Dancefloor

Für Spaß auf dem Dancefloor zu Jahresbeginn sorgt Bornfelder Event mit aufwendiger Musik- und Lichttechnik . Zur Verpflegung trägt diesmal auch ein Currywurststand bei. Der Schützenverein lädt Jung und Alt herzlich ein.