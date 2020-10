Wohnmobil und Sprinter aufgebrochen

Hemer. Innerhalb der vergangenen drei Wochen wurde ein an der Nikolai-Gubarew-Straße abgestelltes Wohnmobil Fiat Ducato aufgebrochen. Die Pkw-Aufbrecher hatten das Schloss der Beifahrertür geknackt und aus dem Wohnmobil einen LED-Fernseher entwendet. Es entstand Sachschaden. Auch die Aufbruchserie bei Handwerkerfahrzeugen geht weiter. An der Urbecker Straße wurde in der Nacht zu Montag ein Sprinter aufgebrochen. Der oder die Täter stahlen nach dem Einschlagen der Scheibe ein Notstromaggregat aus dem Fahrzeug. Es entstand auch hier Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hemer entgegen.