Ziemiak bei Aufstellungsversammlung ohne Konkurrenz

Hemer/Iserlohn. Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak will sich für den Wahlkreis Märkischer Kreis II aufstellen lassen. Die Wahl läuft im Hemeraner Grohe-Forum.

Im vergangenen Bundestagswahlgang 2017 ist der heutige CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak noch für den Wahlkreis Herne - Bochum angetreten. Nun will der Iserlohner als Direktkandidat im Wahlkreis seiner Heimat, dem Märkischen Kreis II, erneut in den Bundestag einziehen. In der Aufstellungsversammlung der CDU Mark am Samstag im Grohe-Forum ist er als einziger Kandidat angetreten. Bis 15 Uhr können die Mitglieder noch abstimmen.

Aufgrund der Corona-Krise findet die Aufstellungsversammlung als Hybrid-Veranstaltung statt. 30 CDU-Mitglieder sind im Raum, 64 Mitglieder sehen sich laut dem Kreisvorsitzenden Torsten Schick über die Online-Plattform die Versammlung an, 107 hatten sich für einen Zugang angemeldet. Nach Grußworten von Hemers Bürgermeister Christian Schweitzer und Landrat Marco Voge wirbt Paul Ziemiak in einer Rede um das Vertrauen der Versammlung. Vorgeschlagen wurde er vom CDU-Kreisverband, weitere Vorschläge aus der Versammlung folgen nicht. Er bleibt der einzige Kandidat.

„Meine ersten Gedanken sind bei den Verstorbenen, die an und mit Corona gestorben sind“, sagt der CDU-Generalsekretär. Man müsse in der Politik fortwährend zwischen zwei Dingen abwägen. Zum einen den Schutz der Gesundheit und zum anderen die Auswirkungen der Maßnahmen. In dieser Hinsicht gibt Ziemiak die Situation der Kinder als Beispiel an. „Da denke ich vor allem an die Kleinen, die das, was sie in der Schule verpasst haben, aufholen müssen“, sagt der CDU-Generalsekretär. Er plädiert aber auch für eine Verbesserung der Impf- und Test-Strategien.

Die Rede-Zeit nutzt er auch, um gegen die politischen Gegner zu schießen. Der SPD wirft er Opportunismus in Zeiten der Krise vor. „Es wird ein parteipolitisches Spiel gespielt“, so Ziemiak. Den Grünen wirft er Realitätsferne vor. Viele der Ideen der Partei seien vor allem im ländlichen Raum nicht umzusetzen. Distanz stellt er zu den Akteuren der sogenannten Maskenaffäre, Georg Nüßlein sowie Nikolaus Löbel (Anm. d. Rd.), in der eigenen Partei her. „In der Krise die Hände aufzuhalten, ist unanständig und schäbig. Und das ist auch nicht CDU“, so Ziemiak.

Nach seiner Rede haben die ersten CDU-Mitglieder ihre Stimme abgegeben. Online ist dies nicht möglich. Um 15 Uhr soll er Wahlvorgang abgeschlossen sein.