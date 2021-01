Zukunft für Gewerbe in der Ihmerter Dorfmitte

Der Sümmeraner Franz Freiburg hat die Koch-Immobilie in Ihmert aus der Insolvenz erworben und will dort weiter Gewerbe ansiedeln.

Ihmert. Die erste Sorge galt dem größten Arbeitgeber des Dorfes und dem Verlust der Arbeitsplätze, die zweite aber auch der Zukunft des prägenden Firmengeländes in der Ihmerter Ortsmitte. Nach der Insolvenz der Maschinenfabrik Koch 2019 war lange Zeit ungewiss, wie es mit der 100 Jahren alten Produktionsstätte weitergeht. Leerstehende Büroräume und Hallen und ein langsam verfallendes Werksgelände wären für Ihmert eine Katastrophe. Dazu soll es nicht kommen. Franz Freiburg, Unternehmer aus Sümmern, hat das rund 14.000 Quadratmeter große Firmengelände vom Insolvenzverwalter gekauft.

Damit ist auch der Verbleib der Koch Machinery & Technology GmbH in Ihmert gesichert. Die Firma Ernst Koch hatte Anfang August 2019 vorläufige Insolvenz angemeldet. Hoffnungen, einen Investor zu finden, zerschlugen sich im November. Fast einhundert Jahre lang waren im Ihmerter Familienunternehmen Drahtmaschinen entwickelt, gebaut und in 60 verschiedene Länder exportiert worden. Im Januar 2020 erwarb der größte Wettbewerber des Ihmerter Unternehmens, der italienische Maschinenbauer Mario Frigerio, das Know-how und die Patente der Ernst Koch GmbH & Co. KG und gründete die Koch Machinery & Technology GmbH. Mit aktuell 33 Mitarbeitern werden am alten Standort der Service und Nachrüstungen für die Maschinen gewährleistet. „Wir sind froh, dass wir in Ihmert bleiben können“, sagt Jochen Koch, der zusammen mit Lucia Frigerio die Geschäfte führt. In Hemer und Iserlohn hatte das Unternehmen bereits nach Ausweichquartieren gesucht.

Das Werk in Ihmert lag in den Händen des Insolvenzverwalters. Schon im vergangenen Jahr gab es interessierte Käufer, deren Ziele reichten vom Abriss bis zur Komplettübernahme. Die Corona-Pandemie hatte deren Pläne jedoch durchkreuzt. Eher durch Zufall ist schließlich Franz Freiburg auf die Immobilie aufmerksam geworden. Auf einer Baustelle in Ihmert hatte der Ihmerter Unternehmer Ingolf Hell ihn angesprochen und das Interesse geweckt. Dann ging alles ganz schnell, jetzt ist das Koch-Areal die größte Immobilie im Besitz der Familie Freiburg. Mit Vermietung und Verpachtung hat der Sümmeraner schon einige Erfahrung. Wichtigste Standbeine sind jedoch seine Handwerksbetriebe. 1993 hat er sich als Trocken- und Akustikbaumeister selbstständig gemacht, 1996 ist der Gerüstbaubetrieb hinzugekommen.

Seine Firmen sollen an der Heimatadresse Rombrocker Straße bleiben. Neue Unternehmen möchte er in Ihmert ansiedeln. Wichtigster Nutzer bleibt aber die Koch Maschinery. Sie hat etwa ein Drittel der Büroräume und Hallen mittelfristig gemietet. „Ohne diesen Ankermieter hätte ich es nicht gemacht“, sagt Franz Freiburg. Auch Jochen Koch sieht im Verbleib in Ihmert nur Vorteile, zumal in der großen Montagehalle mit Schwerlastkran weiter gearbeitet werden könne. „Das ermöglicht uns die Montage für Ersatzteillieferungen und Probeläufe“, so Jochen Koch. Die bisherigen Büroräume werden weiter genutzt. Wegen Corona ist Jochen Koch froh, dass überwiegend Einzelbüros zur Verfügung stehen. Wenn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Lockdown die Firmen aktuell zu mehr Homeoffice auffordere, dann müsse auch für die entsprechenden Breitbandanschlüsse gesorgt werden. In Ihmert warte man darauf seit fünf Jahren, kritisiert er die schleppenden Anschlüsse. Das Kabel liege im Haus, wenn Glasfaser endlich angeschlossen sei, sei dies auch ein Standortvorteil im Dorf.

Für rund 4000 Quadratmeter Bürofläche und Hallen sucht Franz Freiburg jetzt Mieter. Seit 1921 ist die Firma Koch am Standort kontinuierlich gewachsen, so wurde 1975 der große Bürotrakt angebaut, in den 90er folgten Produktionshallen. „Der Vorteil der Immobilie ist, dass sie Step-by-Step gewachsen ist“, sagt der neue Eigentümer. Durch verschiedene Zufahrten und Tore ermögliche dies die Trennung der Gebäudeteile und vielfältige Gewerbenutzungen.

Eine gute Nachricht hat der Artillerist der Schützenbruderschaft St. Sebastian Sümmern im übrigen für die Ihmerter Bürgerschützen. Das Schießheim im Keller des Bürogebäudes könne weiterhin für den Schießsport genutzt werden.