Zum Abschied eine doppelt volle Almhütte

Eine Hütte, zwei ausverkaufte Partys: Zum Abschied von der Alm im Sauerlandpark haben es die Hemeraner noch einmal richtig krachen lassen. Jeweils über 500 feierten am Freitagabend die Hüttengaudi und am Samstag den „Feieralarm“ der Freiwilligen Feuerwehr.

Hüttengaudi Sauerlandpark Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Es sind nicht nur die Berghütten in den Alpen, in denen beim Après-Ski der Boden bebt: Am Freitagabend bewiesen 575 Gäste bei der Sauerländer Hüttengaudi, dass auch im Westen der Republik ordentlich gefeiert werden kann – und das leider zum wiederholten ohne weiße Pracht rund um die Almhütte. Die feiernden „Skihasen“ ließen sich davon aber die Stimmung nicht verderben und feierten ausgelassen, als ob sie gerade noch die Skipiste hinuntergesaust wären. Eventleiter Oliver Geselbracht freute sich, dass wieder einmal ausverkauftes Haus gemeldet werden konnte. Bereits zügig nach dem Beginn des Kartenverkaufs waren die Tickets vergriffen, was die Beliebtheit der Veranstaltung zeigt.

Bierkrüge für diebeliebte Hüttengaudi

Heißgetränke waren in der Alm kurz nach Ende des Sparkassen-Wintergartens nicht so ganz der Renner, fehlte doch die kalte Jahreszeit, dafür wurden die Bierkrüge in die Höhe gestemmt. Damit es hier immer Nachschub gab, absolvierte das fleißige Serviceteam manchen Meter und brachte die halben Liter-Krüge teilweise gleich im Dutzend an die Tische, auf denen zu späterer Stunde auch getanzt wurde.

Hüttengaudi Sauerlandpark Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Bei der Musik griff der Sauerlandpark auf Altbewährtes zurück. Die Partyband „Take5 “ aus München, die schon in den letzten Jahren bei den Hüttengaudis für gute Stimmung gesorgt hat, war wieder dabei. Somit war für beste musikalische Unterhaltung vom bayrisch-traditionellen Liedgut, über die Kultklassiker bis zum aktuellen Schlager-Kracher gesorgt. Die Stimmungsmacher von „Take5“ verstanden es, sich auf ihr Publikum einzustellen und das dankte mit Textsicherheit. Im Laufe des Abends füllte sich die Tanzfläche in der urig-gemütliche Almhütte auf dem Himmelsspiegel zusehends. Ein Wiedersehen mit der Band wird es beim Oktoberfest im Grohe-Forum geben. Dann wird die Band am Samstagabend Wiesn-Hits spielen.

Feuerwehr feiert mitder Partyband „SAM“

Auf eine andere Musik hatten sich viele Fans am Samstagabend gefreut. Die vom Deilinghofer Schützenfest bekannte Band „SAM“ war beim „Feieralarm“ der Freiwilligen Feuerwehr zu Gast. Seit vier Jahren hat die Feuerwehr ihre Dienstbesprechung und den gemütlichen Abschluss getrennt. Gefeiert wird seither in der Almhütte, so ist die Party auch ein Dank für das ehrenamtliche Engagement.

Mit über 500 Feuerwehrleuten, Partnerinnen und Freunden der Wehr war auch der vierte „Feieralarm“ ausverkauft. Zu den Gästen gehörten auch Kameraden der Iserlohner Feuerwehr, die Polizei und Mitarbeiter der Hilfsorganisationen.

Dank an Ehrenamtlicheund alle Unterstützer

Die Feuerwehr feierte ihren Feieralarm in der Almhütte des Sauerlandparks Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Feuerwehrchef Markus Heuel begrüßte die zahlreichen Gäste, zu denen auch Vertreter aus Rat und Verwaltung gehörten. Der Dank galt allen Unterstützern aus der Wirtschaft. Nicht das Offizielle stand im Mittelpunkt, sondern das Feiern. Dabei zeigte „SAM“ einmal mehr seine Vielseitigkeit. Ob altbekannte Fetenhits, aktuelle Chartbreaker oder fetzige Schlager, die Musiker wagten sich an alles heran und begeisterten das Publikum. Eine volle Tanzfläche war bis in den frühen Morgen garantiert. Bei einer Verlosung unter allen Gästen gab es jede Menge Keuco-Wertmarken für die nächsten Feste im Park zu gewinnen.

Mit den beiden großen Partys verabschiedet sich nun auch die Almhütte aus dem Sauerlandpark.