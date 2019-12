Hemer. Der Rat setzt die Sportförder-Richtlinien wieder in Kraft. Vereine können Zuschüsse beantragen.

Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten

Für die heimischen Sportvereine hat die Weihnachtssitzung des Rates eine schöne Bescherung gebracht. Zehn Jahre nach dem Aussetzen der Sportförderung wird sie zum Jahreswechsel wieder in Kraft gesetzt. Das hat der Rat einstimmig beschlossen.

Seit 2010 hatte die Stadt aufgrund der Haushaltssicherung die jährlich 10.500 Euro eingespart. Nun hat der Stadtsportverband mit seinem Antrag auf die Gewährung von Zuschüssen Erfolg gehabt. Dadurch sollen vor allem die Vereine mit eigenen Turnhallen unterstützt werden.

Im Rahmen der mit den Vereinen sowie dem Stadtsportverband geführten Gespräche zur Umsetzung des Landesprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ war deutlich geworden, dass im Bereich der vereinseigenen Sportstätten ein enormer Investitionsbedarf besteht. Dazu gehören Dachsanierungen, der Austausch von Heizungen oder neue Toilettenanlagen. Dies betrifft nicht nur die Vereine mit einer Turnhalle sondern auch einige Bürgerschützenvereine, den Kanu-Segel-Club Hemer und den Tennisclub Weiß-Blau Hemer. „Es ist absehbar, dass die im Rahmen des Landesprogramms für Hemer zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von rund 464.000 EURO nicht ausreichen werden, um alle erforderlichen Maßnahmen zu realisieren“, stellte die Verwaltung fest.

12.500 Euro im städtischenHaushalt bereitgestellt

Die städtische Förderung der eigenen Sportstätten soll zumindest etwas entlasten. 12.500 Euro hat der Rat im Haushalt zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Summen in den Sportförder-Richtlinien wurden dafür angepasst. Für Sportplätze, Tennisanlagen und leichtathletische Anlagen können je Quadratmeter 0,20 Euro, für sonstige Außensportflächen je Quadratmeter 0,10 Euro, aber höchstens 800 Euro gezahlt werden. Schießsportanlagen können je dauerhaft installierter Schießbahn mit 26 Euro bezuschusst werden, Turnhallen mit 7 Euro je Quadratmeter der nutzbaren Fläche für die aktive Sportausübung. Für Segelsportanlagen gibt es eine Pauschale von 500 Euro.

Die Richtlinien sind in einigen Punkten aktualisiert worden. Für den Aufstieg einer Mannschaft in eine höhere Leistungsklasse kann beispielsweise auf Antrag und bei Nachweisung des Aufstiegs ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 150 Euro gewährt werden.