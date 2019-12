Zwischen Neuanfang und letztem Geleit

Viele Hemeraner haben 2019 für Schlagzeilen gesorgt, für gute und schlechte Nachrichten:

Der Hemeraner Sänger Marco unterstützt im 25. Jahr die Christoffel Blindenmission mit dem Erlös der Schlagerparty. An der Verwaltungsspitze gibt es einen Wechsel. Der Beigeordnete Dr. Bernd Schulte verlässt Hemer zum 31. Januar. Zum Nachfolger wählt der Rat Sven Frohwein. Die Hemeraner Polizeiwache erhält mit Jens Kehrberg einen neuen Chef.

Ron Nashville hat 105 Kilo abgenommen und über effektives Abnehmen sein zweites Buch geschrieben. Jasmin Rifert-Plogmann ist im Pastoralverbund die erste Präventionsfachkraft zur Vorbeugung gegen sexuellen Missbrauch.

Der BSV Hemer trauert um seinen Vorsitzenden Uwe Gräber, der am 9. Februar gestorben ist. Zum Nachfolger wählen die Schützen im April Christoph Bürger. Der Hemeraner Autor Claus Karst veröffentlicht seinen vierten Roman mit dem Titel „Der Baske“. Der BSV Deilinghofen bereitet sein Jubiläum vor und wählt mit Nicole Hepping und Monika Isenberg erstmals in 150 Jahren zwei Frauen in den Vorstand. Altbürgermeister Fredi Camminadi vollendet am 9. März sein 95. Lebensjahr.

Ein Drei-Zonen-Paradies für Pflanzen und Tiere haben Corinna und Andreas Herrmann mit ihrem Hortus-Garten geschaffen. Im Zeichen der „Fridays for future“ initiiert Michelle Marx Müllsammelaktionen. Der TV Hemer ernennt Christel Gierke zum Ehrenmitglied. Redakteur Reinhard Köster verabschiedet sich im April nach 39 Jahren beim IKZ in den Ruhestand. Hans-Dietrich Gericke wird als Bläser des Hegerings Iserlohn-Hemer am Ihmerter Maibaum verewigt. Berthold Potts verlässt als Schulleiter die Felsenmeerschule.

Der Bundespräsident übernimmt die Patenschaft für Amy Philliene als siebtes Kind der Familie Kläber. Die Grüne Alternative wählt einen neuen Vorsitzenden: Jörg Roßbach tritt die Nachfolge von Sieglinde Göbel an. Bei der Europameisterschaft in Holland sichert sich Fleischermeister Andreas Webers mehrere Preise.

Die katholische Kirchengemeinde St. Petrus Canisius trauert um Pfarrer i.R. Günter Böhmer, der am 26. April im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Eckehard Fröhmelt lebt als Pfarrer im Ruhestand in Hemer und bietet 50 verschiedene Vorträge an. Elena Zoi Giannaki aus der Wulfertschule wird im Juni zur Vorlesemeisterin der Stadt gekürt. Michael Brakel leitet ab August die Musikschule. Er tritt die Nachfolge von Martin Niedzwicki an, der im Juli nach 43 Jahren verabschiedet wird.

Franziska Odenhausen und Tobin Timmers vom Woeste-Gymnasium sichern sich beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten einen Landessieg. Führungswechsel bei Grohe: Michael Rauterkus verlässt das Unternehmen, zum neuen CEO wird im Juli Thomas Fuhr ernannt.

Der MGV Concordia Westig trauert um seinen Vorsitzenden Hans Bernd, der im Alter von 74 Jahren gestorben ist.

Wechsel in der Paracelsus-Klinik

Die Paracelsus erhält mit Dr. Dr. Martin Siebert zum 1. August einen neuen Geschäftsführer. Einen selten gewordenen Beruf erlernt Daniel Klemp. In Alberts Mühle wird er zum Verfahrenstechnologen in der Mühlen- und Getreidewirtschaft ausgebildet. Robert Gräve erinnert mit der Chronologie von St. Vitus an die Keimzelle christlichen Lebens in der Stadt. Ihren ersten Lyrikband veröffentlicht Ilona Kischa.

Der BSV Westig trauert um seinen Ehrenoberst Herbert Maste, der am 30. Juli gestorben ist. Die Naturschutzverbände müssen vom NABU-Kreisvorsitzenden Jens Peucker Abschied nehmen, der nur 49 Jahre alt wurde. Die Verbandsversammlung der VHS wählt Lena Schwerdtner zur Nachfolgerin des VHS-Leiters Achim Puhl. Die Ankunftsfeier in Ihmert krönt am 31. August die Benefiztour von Dennis Breiser. In 16 Monaten ist er 16.540 Kilometer durch Europa geradelt.

Nikolaus Emil Rumianek startet in seine 37. Saison und sammelt für die Inklusion. Dr. Ulrich Müller wird nach der Schließung des Marienhospitals neuer Chefarzt der Inneren der Paracelsus-Klinik. Die Bio-Eismanufaktur von Martin Schrodt wird im November mit dem Sonderpreis der Südwestfalen Agentur ausgezeichnet.

Der Rat verleiht Christa Wipper und Georg Verfuß die Ehrennadel der Stadt.