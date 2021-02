Corona Zwölf neue positive Corona-Nachweise in Hemer

Hemer. Seit Freitag verzeichnete das Kreisgesundheitsamt wieder mehr Neuinfektionen in Hemer. Zwölf positive Coronatests werden gemeldet. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 32. Mit ihnen stehen 54 Kontaktpersonen unter häuslicher Quarantäne. Die Zahl der mit oder durch Corona Gestorbenen liegt in Hemer weiterhin bei 16. Kreisweit sind allerdings acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen, davon allein fünf aus einer Senioreneinrichtung in Werdohl.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Märkischen Kreises 88,5 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.