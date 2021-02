Polizisten fuhren am Montagabend nach Grundschöttel und nahmen einen aggressiven Schwelmer in Gewahrsam.

Gewahrsam 18-Jähriger greift alkoholisiert Polizisten in Wetter an

Wetter. Wegen Streitigkeiten unter Jugendlichen fuhr die Polizei zur Grundschötteler Straße. Ein Schwelmer (18) attackierte Beamte, einer wurde verletzt.

Am Montagabend kam es gegen 20 Uhr in der Grundschötteler Straße an einer Bushaltestelle zu Streitigkeiten zwischen Jugendlichen. Die Anwohner waren besorgt und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung flüchteten bereits einige Jugendliche in alle Richtungen, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.

Und weiter: Ein 18-jähriger Schwelmer verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv, empfing sie mit Beleidigungen und kam auch der Aufforderung, sich auszuweisen, nicht nach.

Nachdem er versucht hatte, einen Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Der junge Schwelmer war augenscheinlich alkoholisiert, auch Drogenkonsum war anzunehmen. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, die Nacht verblieb er im Polizeigewahrsam.

Bei der Auseinandersetzung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, er verblieb aber dienstfähig. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.